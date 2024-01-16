https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html
Metro istasyonunda bir kadın raylara atladı: 'Ölmek istiyorum'
Metro istasyonunda bir kadın raylara atladı: 'Ölmek istiyorum'
İstanbul’da Ünalan metro istasyonunda raylara atlayan bir kadın trenin durmasıyla yara almadan kurtarıldı. Raylardan uzun süre çıkmak istemeyen kadını güvenlik... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:55+0300
2024-01-16T17:55+0300
2024-01-16T18:26+0300
metro
istanbul
kadın
intihar girişimi
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079717210_0:308:480:578_1920x0_80_0_0_794dea8f874661cb358f45ab5d9a2ae9.jpg
Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında intihar girişiminde bulunan kadın kendisini raylara attı. Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmak istemedi. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı. Güvenlik görevlisinin aradığı kadın trenin yanından çıkarak ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. İstasyondakiler de kadını vazgeçirmeye çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/istanbulda-intihar-girisimi-avmnin-3-katindan-atladi-1079163845.html
istanbul
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079717210_0:263:480:623_1920x0_80_0_0_280b802e9330a3a51f4dfc7ee9ea196a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metro, istanbul, kadın, intihar girişimi
metro, istanbul, kadın, intihar girişimi
Metro istasyonunda bir kadın raylara atladı: 'Ölmek istiyorum'
17:55 16.01.2024 (güncellendi: 18:26 16.01.2024)
İstanbul’da Ünalan metro istasyonunda raylara atlayan bir kadın trenin durmasıyla yara almadan kurtarıldı. Raylardan uzun süre çıkmak istemeyen kadını güvenlik görevlisi trenin etrafında aradı.
Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında intihar girişiminde bulunan kadın kendisini raylara attı.
Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmak istemedi. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı. Güvenlik görevlisinin aradığı kadın trenin yanından çıkarak ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. İstasyondakiler de kadını vazgeçirmeye çalıştı.