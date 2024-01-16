https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html

Metro istasyonunda bir kadın raylara atladı: 'Ölmek istiyorum'

Metro istasyonunda bir kadın raylara atladı: 'Ölmek istiyorum'

İstanbul’da Ünalan metro istasyonunda raylara atlayan bir kadın trenin durmasıyla yara almadan kurtarıldı. Raylardan uzun süre çıkmak istemeyen kadını güvenlik... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T17:55+0300

2024-01-16T17:55+0300

2024-01-16T18:26+0300

metro

istanbul

kadın

intihar girişimi

türkiye

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Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında intihar girişiminde bulunan kadın kendisini raylara attı. Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmak istemedi. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı. Güvenlik görevlisinin aradığı kadın trenin yanından çıkarak ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. İstasyondakiler de kadını vazgeçirmeye çalıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/istanbulda-intihar-girisimi-avmnin-3-katindan-atladi-1079163845.html

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metro, istanbul, kadın, intihar girişimi