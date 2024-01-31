https://sputniknews.com.tr/20240131/dem-parti-ibb-adayligi-icin-en-guclu-isim-basak-demirtas-1080226375.html

DEM Parti: İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş

DEM Parti: İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T13:17+0300

2024-01-31T13:17+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

başak demirtaş

dem parti

aday

istanbul

belediye başkanı

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Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacak mı?Konuyla ilgili DEM Parti'den bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik." dedi.Başak Demirtaş'ın şu anda aday adayı niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "3 Şubatta MYK toplantımız yapılacak. En geç 5 Şubat'ta açıklarız." diye konuştu.Koçyiğit, “Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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