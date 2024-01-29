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SON DAKİKA | İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle havalimanına geri döndü
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CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den İmamoğlu açıklaması: 'Hangi yetki ile?'
CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den İmamoğlu açıklaması: 'Hangi yetki ile?'
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinin MYK ve PM'sinin henüz toplanmadan... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T11:21+0300
2024-01-29T11:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
battal ilgezdi
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ataşehir
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinin MYK ve PM'sinin henüz toplanmadan Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak kendisiyle yol yürümeyeceği kararını şahsına ilettiğini belirterek, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20240125/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-bugra-kavuncudan-imamoglu-aciklamasi-1080044541.html
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battal ilgezdi, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ataşehir
battal ilgezdi, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ataşehir

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den İmamoğlu açıklaması: 'Hangi yetki ile?'

11:21 29.01.2024
© İHA Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi
 Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© İHA
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinin MYK ve PM'sinin henüz toplanmadan Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak kendisiyle yol yürümeyeceği kararını şahsına ilettiğini belirterek, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" ifadelerini kullandı.
​​​​​​​​​​​​​​İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.
Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.
İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı. Yüz yıllık ulu çınar olan partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu açıklaması
25 Ocak, 20:01
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