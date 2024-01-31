https://sputniknews.com.tr/20240131/corum-cumhuriyet-bassavcisi-bektastan-cezaevi-sartlarina-iliskin-aciklama-1080211737.html
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan cezaevi şartlarına ilişkin açıklama
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan cezaevi şartlarına ilişkin açıklama
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Tüm ceza infaz kurumunda gerek barınma, gerekse temel gereksinimler olan ısınma, iaşe ve sıcak su imkanı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T01:56+0300
2024-01-31T01:56+0300
2024-01-31T01:56+0300
türkiye
başsavcı
çorum
ceza
kadın
çorum l tipi ceza infaz kurumu
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Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddiaların yer aldığını, bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi.Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 bayan koğuşu bulunduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240115/sahipsiz-kopegi-bicakla-olduren-saldirgan-hayvanlari-cok-seviyorum-1079670932.html
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başsavcı, çorum, ceza, kadın, çorum l tipi ceza infaz kurumu
başsavcı, çorum, ceza, kadın, çorum l tipi ceza infaz kurumu
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan cezaevi şartlarına ilişkin açıklama
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Tüm ceza infaz kurumunda gerek barınma, gerekse temel gereksinimler olan ısınma, iaşe ve sıcak su imkanı karşılanmakta olup herhangi bir aksama söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddiaların yer aldığını, bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi.
Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 bayan koğuşu bulunduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:
"Mevcut kapasite 90 kişi olarak planlanmıştır, Toplam kalan tutuklu ve hükümlü sayısı 63, anneleri ile birlikte kalan çocuk sayısı 3'tür ve her türlü ihtiyaçları yasalar çerçevesinde karşılanmaktadır. Tüm ceza infaz kurumunda gerek barınma, gerekse temel gereksinimler olan ısınma, iaşe ve sıcak su imkanı karşılanmakta olup herhangi bir aksama söz konusu değildir. Tüm hükümlü ve tutuklular devletimizin koruması ve güvencesindedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."