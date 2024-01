https://sputniknews.com.tr/20240115/sahipsiz-kopegi-bicakla-olduren-saldirgan-hayvanlari-cok-seviyorum-1079670932.html

Sahipsiz köpeği bıçakla öldüren saldırgan: 'Hayvanları çok seviyorum'

Sahipsiz köpeği bıçakla öldüren saldırgan: 'Hayvanları çok seviyorum'

Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 bin lira para cezası verildi. Saldırganın savunmasında 'Hayvanları çok seviyorum'... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aydan 4 yıla hapis istemiyle tutuksuz yargılanan M.Y. katıldı.Kimlik tespitinin başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.Avukatların ve dernek temsilcilerinin müdahil olma talebinin kabul edilmesiyle devam edilen duruşmada savunma yapan sanık M.Y, suçlamayı kabul etmedi.Hayvanları çok sevdiğini belirten M.Y, olay günü köpeklerin saldırmasıyla kendisini savunduğunu iddia etti.M.Y, olay anını alkolün etkisiyle tam olarak hatırlamadığını ifade etti.Hayvan hakları savunucusu ve davaya müşteki sıfatıyla katılan Ezgi Uvalıoğlu da sanığın bir köpeği bıçaklayıp öldürmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.Her canlının yaşam hakkının olduğunu vurgulayan Uvalıoğlu, köpeğin ölmesine neden olan sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.Savunmaların ardından bir süre ara verilen duruşmada, sanık "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.Ayrıca sanığın, taraf avukatlarının vekalet ücretleri ile yargılanma giderlerinin de karşılamasına hükmedildi. Ne olmuştu?26 Eylül 2023'te Balkan Caddesi'nde sahipsiz bir köpeğin öldüğünü görenlerin, durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen veteriner, köpeğin sağ karın boşluğunda kesi bulunduğunu tespit etmiş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.Y. gözaltına alınmıştı.Adliyeye sevk edilen M.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti.M.Y, ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

