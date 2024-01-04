https://sputniknews.com.tr/20240104/kopege-siddet-uygulayan-kisi-gozaltina-alindi-1079307809.html
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T00:03+0300
2024-01-04T00:03+0300
2024-01-04T00:03+0300
türkiye
beykoz
istanbul
köpek
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan araştırmada kimliği belirlenen M.E.B, ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Öte yandan M.E.B'nin ikametindeki 4 köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilerek, koruma altına alındı.Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet'ten köpeğe şiddet uygulayan şahısla ilgili açıklamaEmniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231221/ankara-valiligi-sokak-hayvanlari-hakkinda-belediyelere-yazi-gonderdi-her-turlu-tedbiri-alin-1078681326.html
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beykoz, istanbul, köpek
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen M.E.B, ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan M.E.B'nin ikametindeki 4 köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilerek, koruma altına alındı.
Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyet'ten köpeğe şiddet uygulayan şahısla ilgili açıklama
Emniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"3 Ocak 2024 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımı yapılan 'Çok acil köpeğe işkence ve şiddet yardım edin' başlığı ile paylaşımı yapılan konu ile alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışmalara başlanmıştır. Paylaşılan görüntü içeriğinde bir erkek şahsın sokakta bulunan köpeğe elindeki kürek ile vurarak eziyet ettiği belirlenmiş, şüpheli şahıs M.E.B. Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde bulunan 4 adet köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında “5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır."