https://sputniknews.com.tr/20240131/cin-afganistan-uluslararasi-toplumdan-dislanmamali-1080238688.html

Çin: Afganistan uluslararası toplumdan dışlanmamalı

Çin: Afganistan uluslararası toplumdan dışlanmamalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T17:54+0300

2024-01-31T17:54+0300

2024-01-31T17:54+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Afganistan'ın yeni Pekin Büyükelçisi Bilal Kerimi'nin güven mektubunu kabul etmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin'in, Afganistan'ın uluslararası toplumdan dışlanmaması gerektiğine inandığını söylemek isterim" dedi.Wang, Taliban yönetiminin Pekin Büyükelçisi olarak atadığı Bilal Kerimi'nin güven mektubuna ilişkin soruya ülkesinin Afganistan'a ilişkin politikasının 'tutarlı ve açık' olduğunu belirtti.Afganistan ile çeşitli alanlarda diplomatik bağları sürdürdüklerine işaret eden Wang, "Afgan geçici hükümetince gönderilen yeni büyükelçiyi Çin'in kabul etmesi ve güven mektubunu Çin liderine sunması, Çin için normal diplomatik angajmandır" ifadesini kullandı.Öte yandan Wang, uluslararası topluma Afganistan geçici hükümetiyle ilişkileri geliştirme çağrısı yaptı.Afganistan'ın uluslararası toplumun beklentilerine ilişkin yanıtlarını artırmasını, açık ve kapsamlı politik yapı inşa etmesini umduklarını ifade eden Sözcü Wang, "Tarafların endişelerinin etkili ele alınması halinde Afganistan hükümetinin diplomatik olarak tanınmasının kolaylaşacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240126/cin-washingtonun-iddialarina-yanit-verdi-uzay-guvenligi-icin-en-buyuk-tehdit-amerika-1080067041.html

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