https://sputniknews.com.tr/20240131/centcom-yemende-abd-ucaklari-icin-tehdit-olusturan-ucaksavar-fuzesini-imha-ettik-1080245999.html
CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik
CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait olan ve ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettiğini duyurdu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T23:15+0300
2024-01-31T23:15+0300
2024-01-31T23:15+0300
dünya
centcom
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban
yemen
husiler
husiler
husiler
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Yemen’deki Husilere yönelik ABD’nin saldırıları sürüyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saati ile 15.30 sıralarında ABD kuvvetlerinin Husiler tarafından fırlatılmaya hazırlanan bir uçaksavar füzesinin imha edildiği aktarıldı.Söz konusu füzesinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin ABD uçakları için tehdit oluşturduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
yemen
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centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi
centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi
CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait olan ve ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettiğini duyurdu.
Yemen’deki Husilere yönelik ABD’nin saldırıları sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saati ile 15.30 sıralarında ABD kuvvetlerinin Husiler tarafından fırlatılmaya hazırlanan bir uçaksavar füzesinin imha edildiği aktarıldı.
Söz konusu füzesinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin ABD uçakları için tehdit oluşturduğu belirtildi.