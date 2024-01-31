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CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik
CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait olan ve ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettiğini duyurdu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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Yemen’deki Husilere yönelik ABD’nin saldırıları sürüyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saati ile 15.30 sıralarında ABD kuvvetlerinin Husiler tarafından fırlatılmaya hazırlanan bir uçaksavar füzesinin imha edildiği aktarıldı.Söz konusu füzesinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin ABD uçakları için tehdit oluşturduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
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centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi
centcom, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban, yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi

CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik

23:15 31.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait olan ve ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettiğini duyurdu.
Yemen’deki Husilere yönelik ABD’nin saldırıları sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saati ile 15.30 sıralarında ABD kuvvetlerinin Husiler tarafından fırlatılmaya hazırlanan bir uçaksavar füzesinin imha edildiği aktarıldı.
Söz konusu füzesinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin ABD uçakları için tehdit oluşturduğu belirtildi.
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
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10 Ocak, 15:40
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