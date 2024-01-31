https://sputniknews.com.tr/20240131/centcom-yemende-abd-ucaklari-icin-tehdit-olusturan-ucaksavar-fuzesini-imha-ettik-1080245999.html

CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik

CENTCOM: Yemen’de ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait olan ve ABD uçakları için tehdit oluşturan uçaksavar füzesini imha ettiğini duyurdu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T23:15+0300

2024-01-31T23:15+0300

2024-01-31T23:15+0300

dünya

centcom

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd merkez kuvvetler (centcom) komutanı joseph votel

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom) sözcüsü william urban

yemen

husiler

husiler

husiler

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Yemen’deki Husilere yönelik ABD’nin saldırıları sürüyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saati ile 15.30 sıralarında ABD kuvvetlerinin Husiler tarafından fırlatılmaya hazırlanan bir uçaksavar füzesinin imha edildiği aktarıldı.Söz konusu füzesinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin ABD uçakları için tehdit oluşturduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html

yemen

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