https://sputniknews.com.tr/20240131/bist-100-tarihi-rekorunu-tazeledi-1080237856.html
Bist-100 tarihi rekorunu tazeledi
Bist-100 tarihi rekorunu tazeledi
Borsa İstanbul saat 17.09 itibari ile 8576 puana ulaşarak bir önceki rekoru olan 8562 puanlık rekorunu tazeledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T17:30+0300
2024-01-31T17:30+0300
2024-01-31T17:30+0300
ekonomi
bist
bist-100
borsa istanbul
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Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen görünüm düzenlemeleri ve bankacılık endeksine dair pozitif yorumların ardından dirençleri bir bir kıran Borsa İstanbul'da bugün tarihi bir rekor daha kırıldı.Bir önceki rekor olan 8562 puanlık seviye geçilerek 8577 puana kadar ulaşıldı.Cnn Türk'ün haberine göre Gelen tepki satışları ile birlikte BİST100 endeksi 8500-8575 arasında işlem görmeye devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-kripto-aciklamasi-1080234296.html
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bist, bist-100, borsa istanbul
bist, bist-100, borsa istanbul
Bist-100 tarihi rekorunu tazeledi
Borsa İstanbul saat 17.09 itibari ile 8576 puana ulaşarak bir önceki rekoru olan 8562 puanlık rekorunu tazeledi.
Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen görünüm düzenlemeleri ve bankacılık endeksine dair pozitif yorumların ardından dirençleri bir bir kıran Borsa İstanbul'da bugün tarihi bir rekor daha kırıldı.
Bir önceki rekor olan 8562 puanlık seviye geçilerek 8577 puana kadar ulaşıldı.
Cnn Türk'ün haberine göre Gelen tepki satışları ile birlikte BİST100 endeksi 8500-8575 arasında işlem görmeye devam ediyor.