https://sputniknews.com.tr/20240131/bist-100-tarihi-rekorunu-tazeledi-1080237856.html

Bist-100 tarihi rekorunu tazeledi

Bist-100 tarihi rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul saat 17.09 itibari ile 8576 puana ulaşarak bir önceki rekoru olan 8562 puanlık rekorunu tazeledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T17:30+0300

2024-01-31T17:30+0300

2024-01-31T17:30+0300

ekonomi

bist

bist-100

borsa istanbul

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Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen görünüm düzenlemeleri ve bankacılık endeksine dair pozitif yorumların ardından dirençleri bir bir kıran Borsa İstanbul'da bugün tarihi bir rekor daha kırıldı.Bir önceki rekor olan 8562 puanlık seviye geçilerek 8577 puana kadar ulaşıldı.Cnn Türk'ün haberine göre Gelen tepki satışları ile birlikte BİST100 endeksi 8500-8575 arasında işlem görmeye devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240131/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-kripto-aciklamasi-1080234296.html

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