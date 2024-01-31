https://sputniknews.com.tr/20240131/bilim-insanlari-uyardi-sonunda-bu-da-oldu-ay-kuculuyor-tehlike-buyuyor-1080214469.html
Bilim insanları uyardı, 'Sonunda bu da oldu': Ay küçülüyor, tehlike büyüyor
Bilim insanları uyardı, 'Sonunda bu da oldu': Ay küçülüyor, tehlike büyüyor
Yeni bir araştırmaya göre Ay giderek küçülüyor. Ay'da saatlerce süren depremler gelecekte potansiyel insan varlığını tehdit edebilir. Son jeolojik zaman... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T08:38+0300
2024-01-31T08:38+0300
2024-01-31T08:38+0300
yaşam
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deprem
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Dünya'nın doğal uydusu Ay, son birkaç yüz milyon yılda çekirdeğinin soğumasından dolayı çevresinden yaklaşık 100 metre kadar kaybetti. Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre bu kademeli bir süreç gibi görünebilir ancak bu büzülme NASA'nın mürettebatlı Artemis 3 inişleri için önerilen alanlar da dahil Ay'ın Güney Kutbu'nun bazı kısımlarında önemli yüzey deformasyonlarına neden oluyor. Bu bölgelere NASA'nın mürettebatlı Artemis III görevleri için önerilen iniş alanları da dahil. Ay'ın küçülmesine Ay depremleri gibi sismik faaliyetler eşlik ediyor. Bilim insanları, fay bölgelerine yakın konumların gelecekte Ay'da çalışmalar gerçekleştirecek insanlar için tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcılarından, "Başımıza daha ne gelecek, görmediğimiz bir şey kaldı mı" soruları geldi. Bazı yorumlar ise "Sonunda bu da oldu" isyanlarının öne çıktığını gösterdi.Depremler tehlike arz ediyorYeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutup bölgesindeki fayların oluşma nedeni 50 yıl önce Apollo sismometreleri tarafından kaydedilen güçlü Ay depremlerinden biri.Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinin ise sismik sarsıntılardan kaynaklanan heyelanlara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.Bilim insanları, Dünya'daki depremlere benzer şekilde Ay depremlerinin de Ay'daki faylardan kaynaklandığını ve Ay yüzeyindeki insan yapımı yapılara ve ekipmanlara zarar verecek kadar güçlü olabileceğini söylüyor.Dünya'da yalnızca birkaç saniye süren depremlerden farklı olarak Ay depremleri saatlerce, hatta bütün bir öğleden sonra sürebilir.Bu da sığ alanlarda gelişen depremlerin gelecekte Ay yüzeyindeki potansiyel insan yerleşimlerini tahrip edebileceği anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/nasa-astronotu-uzayli-benzeri-bir-sey-gorerek-dunyayi-aradi-1080147751.html
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ay, dünya, bilim, bilim insanları, teknoloji, astronot, uzay, deprem
ay, dünya, bilim, bilim insanları, teknoloji, astronot, uzay, deprem
Bilim insanları uyardı, 'Sonunda bu da oldu': Ay küçülüyor, tehlike büyüyor
Yeni bir araştırmaya göre Ay giderek küçülüyor. Ay'da saatlerce süren depremler gelecekte potansiyel insan varlığını tehdit edebilir. Son jeolojik zaman aralığında, iç kısmının soğuyup büzülmesiyle, Ay'ın tamamı yaklaşık 100 metre küçüldü.
Dünya'nın doğal uydusu Ay, son birkaç yüz milyon yılda çekirdeğinin soğumasından dolayı çevresinden yaklaşık 100 metre kadar kaybetti. Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre bu kademeli bir süreç gibi görünebilir ancak bu büzülme NASA'nın mürettebatlı Artemis 3 inişleri için önerilen alanlar da dahil Ay'ın Güney Kutbu'nun bazı kısımlarında önemli yüzey deformasyonlarına neden oluyor.
Bu bölgelere NASA'nın mürettebatlı Artemis III görevleri için önerilen iniş alanları da dahil. Ay'ın küçülmesine Ay depremleri gibi sismik faaliyetler eşlik ediyor. Bilim insanları, fay bölgelerine yakın konumların gelecekte Ay'da çalışmalar gerçekleştirecek insanlar için tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcılarından, "Başımıza daha ne gelecek, görmediğimiz bir şey kaldı mı" soruları geldi. Bazı yorumlar ise "Sonunda bu da oldu" isyanlarının öne çıktığını gösterdi.
Depremler tehlike arz ediyor
Yeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutup bölgesindeki fayların oluşma nedeni 50 yıl önce Apollo sismometreleri tarafından kaydedilen güçlü Ay depremlerinden biri.
Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinin ise sismik sarsıntılardan kaynaklanan heyelanlara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.
Bilim insanları, Dünya'daki depremlere benzer şekilde Ay depremlerinin de Ay'daki faylardan kaynaklandığını ve Ay yüzeyindeki insan yapımı yapılara ve ekipmanlara zarar verecek kadar güçlü olabileceğini söylüyor.
Dünya'da yalnızca birkaç saniye süren depremlerden farklı olarak Ay depremleri saatlerce, hatta bütün bir öğleden sonra sürebilir.
Bu da sığ alanlarda gelişen depremlerin gelecekte Ay yüzeyindeki potansiyel insan yerleşimlerini tahrip edebileceği anlamına geliyor.