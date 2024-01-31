https://sputniknews.com.tr/20240131/benzine-zam-geliyor-1080216441.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T09:40+0300

2024-01-31T09:40+0300

2024-01-31T09:56+0300

ekonomi

benzin

zam

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Benzin ve motorin fiyatlarında 31 Ocak 2024 sabahında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html

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benzin, zam