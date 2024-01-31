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https://sputniknews.com.tr/20240131/benzine-zam-geliyor-1080216441.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
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Benzin ve motorin fiyatlarında 31 Ocak 2024 sabahında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html
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benzin, zam
benzin, zam

Benzine zam geliyor

09:40 31.01.2024 (güncellendi: 09:56 31.01.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında 31 Ocak 2024 sabahında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Ancak 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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Bir kez daha motorin ve benzine büyük zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak
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