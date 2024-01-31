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Bekir Bozdağ eleştirilere yanıt verdi: 'Belli ki Can Atalay unutuldu'
Bekir Bozdağ eleştirilere yanıt verdi: 'Belli ki Can Atalay unutuldu'
TBMM Başkanvekili Bozdağ, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı Mecliste okutması nedeniyle yapılan eleştirilere ilişkin, "Belli ki Can... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:37+0300
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politika
bekir bozdağ
can atalay
eleştiri
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TBMM Başkanvekili Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okutması nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere TBMM kürsüsünden cevap verdi.Bozdağ, şahsına yönelik haksız ithamlarda bulunulduğunu belirterek, “Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim; FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen terörist başıdır, bir terör örgütünün yöneticisi, kurucusudur, eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada hem burada söyledim ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimin hiçbirini yok saymak büyük haksızlıktır“ ifadelerini kullandı. Bozdağ, konuşmasında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240130/adalet-bakani-tunctan-can-atalay-ile-ilgili-kararin-okunmasinda-yasananlara-iliskin-aciklama-1080209223.html
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bekir bozdağ, can atalay, eleştiri, milletvekili
bekir bozdağ, can atalay, eleştiri, milletvekili

Bekir Bozdağ eleştirilere yanıt verdi: 'Belli ki Can Atalay unutuldu'

16:37 31.01.2024 (güncellendi: 16:46 31.01.2024)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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TBMM Başkanvekili Bozdağ, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı Mecliste okutması nedeniyle yapılan eleştirilere ilişkin, "Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor" dedi.
TBMM Başkanvekili Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okutması nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere TBMM kürsüsünden cevap verdi.
Bozdağ, şahsına yönelik haksız ithamlarda bulunulduğunu belirterek, “Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim; FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen terörist başıdır, bir terör örgütünün yöneticisi, kurucusudur, eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada hem burada söyledim ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimin hiçbirini yok saymak büyük haksızlıktır“ ifadelerini kullandı.
Bozdağ, konuşmasında şunları söyledi:
“15 Temmuz'da CHP'den, diğer partilerden pek çok arkadaşımızla bombaların altında her şeye rağmen burada olan, 'Bize düşen burada ölmektir' diye milletvekilleriyle beraber meydan okuyan da bir Bekir Bozdağ var. O zaman o konuşma da var ve bu devletin içerisine sızmış bu haşhaşilerin, bu teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısından, ordusundan, emniyetinden, kurumlarından ayıklanması konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadeleyi verirken en önde duran da bu kardeşinizdir. Benim yaptıklarım ortadadır. FETÖ ile mücadele konusunda ve bilumum terör örgütlerine Türkiye'yi dar etme konusunda ortaya koyduğum iradenin zekatı beni bu konuda haksız yere eleştirenlere fazlasıyla yeter, artar bile. Bizim çöplüğe attığımız, çöplükte bıraktıklarımızı ve daha sonra ifade ettiğimiz net fikirleri de yok sayarak o çöplüğü karıştırıp getirenler, sadece ellerini ve dillerini kirletirler. Ben tüm arkadaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen burada şahsiyat yapmadan bir çalışma ortamını hep beraber yapalım. Benim alnım ak, başım dik. Kim ne derse desin anayasaya, yasalara, içtüzüğe sadakatle yoluma devam edeceğim. Beni itham ederek beni yolumdan, davamdan, anayasa ve yasaları uygulamaktan kimse alıkoyamaz. Bekir Bozdağ'ın hayatı 98'den beri kamunun önündedir. Benim ne yaptığım ortada, her şey de kayıt altındadır. Birkaç tane örnek alıp benim daha sonra yaptığım mücadeleyi ve bunları devletten ayıklamak için yaptığım gayreti, çabayı hiç kimse yok sayamaz. Terör örgütü vasfı olmadığı dönemde herkesin söylediklerini bir çıkarır yarıştırırsak neler olur. Ama biz dershanelerin, medya organlarının, eğitim kurumlarının, derneklerin kapatılmasında, yargının, adliyenin, emniyetin, ordunun, devletin tüm kurumlarına sızmış teröristlerin temizlenmesinde büyük bir fedakarlık yaptık. Bunları kayda geçirmek istedim bir kez daha. Artık bu konuda konuşmayacağım, iftira edenlerle hukuk önünde ayrıca hesaplaşacağımı buradan da ifade etmek istedim.”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç'tan Bekir Bozdağ açıklaması: 'Asla kabul edilemez'
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