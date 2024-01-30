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Adalet Bakanı Tunç'tan Bekir Bozdağ açıklaması: 'Asla kabul edilemez'
Adalet Bakanı Tunç'tan Bekir Bozdağ açıklaması: 'Asla kabul edilemez'
Adalet Bakanı Tunç milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili kararın TBMM'de okunması sırasında yaşanan gerginlikle ilgili "Meclisi yöneten Meclis... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T23:25+0300
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son dakika
yılmaz tunç
can atalay
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Numan Kurtulmuş'un yerine vekalet eden Bekir Bozdağ'a yönelik gösterilen tepkilere ilişkin "kabul edilemez" dedi.Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez" dedi."TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez" ifadesine yer veren Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği kararın okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı'nın önüne gelerek kararın okunmasını protesto etmişti.Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı belirtilmişti..
https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-genel-kurulunda-can-atalay-karari-okunurken-gerginlik-yasandi--1080202347.html
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son dakika, yılmaz tunç, can atalay, bekir bozdağ
son dakika, yılmaz tunç, can atalay, bekir bozdağ

Adalet Bakanı Tunç'tan Bekir Bozdağ açıklaması: 'Asla kabul edilemez'

23:25 30.01.2024 (güncellendi: 00:03 31.01.2024)
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA / Emin Sansar
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Adalet Bakanı Tunç milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili kararın TBMM'de okunması sırasında yaşanan gerginlikle ilgili "Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez" dedi. Tunç, "Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Numan Kurtulmuş'un yerine vekalet eden Bekir Bozdağ'a yönelik gösterilen tepkilere ilişkin "kabul edilemez" dedi.
Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez" dedi.
"TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez" ifadesine yer veren Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği kararın okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı'nın önüne gelerek kararın okunmasını protesto etmişti.
Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı belirtilmişti..
TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı
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