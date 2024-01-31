https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-yerlikayadan-kacak-gocle-mucadelede-rekor-duyuru-10-bin-482-supheli-yakalandi-1080214096.html
Bakan Yerlikaya'dan kaçak göçle mücadelede rekor duyuru: 10 bin 482 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya'dan kaçak göçle mücadelede rekor duyuru: 10 bin 482 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genelinde gerçekleştirilen kaçak göçle mücadele operasyonlarının rakamlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-31T08:08+0300
2024-01-31T08:25+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
kaçak
kaçak göçmenler
kaçak göç
kaçak göçmen
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ali yerlikaya, operasyon, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göç, kaçak göçmen
ali yerlikaya, operasyon, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göç, kaçak göçmen
Bakan Yerlikaya'dan kaçak göçle mücadelede rekor duyuru: 10 bin 482 şüpheli yakalandı
08:08 31.01.2024 (güncellendi: 08:25 31.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genelinde gerçekleştirilen kaçak göçle mücadele operasyonlarının rakamlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı, 9 bin 744'ü tutuklandı" ifadelerini kullandı.