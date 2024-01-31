Bakan Yerlikaya'dan kaçak göçle mücadelede rekor duyuru: 10 bin 482 şüpheli yakalandı

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genelinde gerçekleştirilen kaçak göçle mücadele operasyonlarının rakamlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı, 9 bin 744'ü tutuklandı" ifadelerini kullandı.