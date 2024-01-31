https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-simsekten-ihracata-destek-mesaji-ne-gerekiyorsa-yapacagiz-1080232377.html

Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini belirterek, "İhracatımızın büyümeye... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:50+0300

2024-01-31T15:50+0300

2024-01-31T15:50+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

ihracat

hazine ve maliye bakanlığı

destek

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-simsek-ihracatta-kurun-kac-oldugunun-etkisi-yoktur-1080067338.html

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mehmet şimşek, ekonomi, ihracat, hazine ve maliye bakanlığı, destek