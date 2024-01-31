https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-simsekten-ihracata-destek-mesaji-ne-gerekiyorsa-yapacagiz-1080232377.html
Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini belirterek, "İhracatımızın büyümeye... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:50+0300
2024-01-31T15:50+0300
2024-01-31T15:50+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
ihracat
hazine ve maliye bakanlığı
destek
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-simsek-ihracatta-kurun-kac-oldugunun-etkisi-yoktur-1080067338.html
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mehmet şimşek, ekonomi, ihracat, hazine ve maliye bakanlığı, destek
mehmet şimşek, ekonomi, ihracat, hazine ve maliye bakanlığı, destek
Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini belirterek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.
Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.