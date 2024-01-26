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Bakan Şimşek: İhracatta kurun kaç olduğunun etkisi yoktur
Bakan Şimşek: İhracatta kurun kaç olduğunun etkisi yoktur
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek, "Kurun önemli bir etkisi yoktur." ifadesini... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:52+0300
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Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.İhracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-simsek-acikladi-kit-reformunda-ilk-asama-tamamlandi-1079943734.html
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mehmet şimşek, kur, dolar, döviz
mehmet şimşek, kur, dolar, döviz

Bakan Şimşek: İhracatta kurun kaç olduğunun etkisi yoktur

14:52 26.01.2024
© AA / Harun Özalpmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek, "Kurun önemli bir etkisi yoktur." ifadesini kullandı.
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
İhracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-2013 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-2023 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek açıkladı: KİT reformunda ilk aşama tamamlandı
23 Ocak, 11:56
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