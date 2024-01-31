https://sputniknews.com.tr/20240131/arastirma-egzersizden-daha-fazla-verim-almak-istiyorsaniz-esinizden-ayri-yapin-1080223055.html
Araştırma: Egzersizden daha fazla verim almak istiyorsanız eşinizden ayrı yapın
Araştırma: Egzersizden daha fazla verim almak istiyorsanız eşinizden ayrı yapın
Yapılan bir araştırmada birlikte egzersiz yapan yaşlı çiftlerin, ayrı ayrı egzersiz yapan çiftlere göre bu aktiviteden daha az istifade ettiği ortaya çıktı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T11:54+0300
2024-01-31T11:54+0300
2024-01-31T11:54+0300
yaşam
egzersiz
singapur
tayvan
analiz
araştırmacı
adım
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Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, 12 hafta boyunca günlük adım sayısı ve yakılan kalori gibi verileri kaydetmek için fitness takip cihazları kullanan, yaşları 54 ila 72 arasında değişen 240 kişinin verilerini analiz ettiler.Araştırmaya eşleriyle birlikte katılanların ortalama ve medyan adım sayıları daha düşük olduğunu ve tek başlarına katılanlara göre günlük 10 bin ve 15 bin adım kadar daha az sayıya ulaştıkları sonucuyla karşılaştılar.Yapılan bu araştırma neticesinde uzmanlar, "Partnerleriyle birlikte katılanların adım sayısı daha azdı ve buna mukabil günlük adım sayıları tek başına katılanlara kıyasla 10 bin ila 15 bin daha azdı" sonucuna ulaştı.Önceki çalışmalarda, başkalarıyla birlikte egzersiz yapmanın aktiviteleri daha keyifli hale getirebileceğini, bir egzersiz rejimine sorumluluk ve ekstra motivasyon katabileceğini ortaya koyuyordu.Bu araştırmanın arkasındaki ekip ise, birlikte egzersiz yapan çiftlerin daha düşük aktivite seviyelerinin yerleşik günlük alışkanlıklar ve rutinlerle bağlantılı olduğunu öne sürmekle birlikte ve günde 10 bin adım hedefi koymanın tek kişi için iki kişiden daha kolay olduğunu, 2 kişinin de gün içinde aktiviteyi gündeme almak için zaman ve motivasyon bulması gerektiğini ortaya koyuyor.Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden Uzman Sapphire Lin yapılan araştırmaya ilişkin şu yorumda bulundu:Lin, "Araştırmamız, yaşam tarzlarına egzersizi dahil etmek isteyen yaşlı insanların, birlikte egzersiz yapmaya çalışmak ve eşlerine değişiklikleri empoze etmeye çalışmak yerine, kendi rutinlerini değiştirmeye odaklanmalarının daha iyi olacağını göstermektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/bilim-insanlari-uyardi-sonunda-bu-da-oldu-ay-kuculuyor-tehlike-buyuyor-1080214469.html
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egzersiz, singapur, tayvan, analiz, araştırmacı, adım
egzersiz, singapur, tayvan, analiz, araştırmacı, adım
Araştırma: Egzersizden daha fazla verim almak istiyorsanız eşinizden ayrı yapın
Yapılan bir araştırmada birlikte egzersiz yapan yaşlı çiftlerin, ayrı ayrı egzersiz yapan çiftlere göre bu aktiviteden daha az istifade ettiği ortaya çıktı.
Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, 12 hafta boyunca günlük adım sayısı ve yakılan kalori gibi verileri kaydetmek için fitness takip cihazları kullanan, yaşları 54 ila 72 arasında değişen 240 kişinin verilerini analiz ettiler.
Araştırmaya eşleriyle birlikte katılanların ortalama ve medyan adım sayıları daha düşük olduğunu ve tek başlarına katılanlara göre günlük 10 bin ve 15 bin adım kadar daha az sayıya ulaştıkları sonucuyla karşılaştılar.
Yapılan bu araştırma neticesinde uzmanlar, "Partnerleriyle birlikte katılanların adım sayısı daha azdı ve buna mukabil günlük adım sayıları tek başına katılanlara kıyasla 10 bin ila 15 bin daha azdı" sonucuna ulaştı.
Önceki çalışmalarda, başkalarıyla birlikte egzersiz yapmanın aktiviteleri daha keyifli hale getirebileceğini, bir egzersiz rejimine sorumluluk ve ekstra motivasyon katabileceğini ortaya koyuyordu.
Bu araştırmanın arkasındaki ekip ise, birlikte egzersiz yapan çiftlerin daha düşük aktivite seviyelerinin yerleşik günlük alışkanlıklar ve rutinlerle bağlantılı olduğunu öne sürmekle birlikte ve günde 10 bin adım hedefi koymanın tek kişi için iki kişiden daha kolay olduğunu, 2 kişinin de gün içinde aktiviteyi gündeme almak için zaman ve motivasyon bulması gerektiğini ortaya koyuyor.
Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden Uzman Sapphire Lin yapılan araştırmaya ilişkin şu yorumda bulundu:
Bu çiftler için, aile yaşamlarındaki günlük kökleşmiş alışkanlıklar ve rutinler, yıllar süren evlilikten sonra büyük bir düzenleme gerektirebilir ve bu da egzersizi dahil etmeyi zorlaştırır ve sinir bozucu bir etkiye yol açabilir.
Lin, "Araştırmamız, yaşam tarzlarına egzersizi dahil etmek isteyen yaşlı insanların, birlikte egzersiz yapmaya çalışmak ve eşlerine değişiklikleri empoze etmeye çalışmak yerine, kendi rutinlerini değiştirmeye odaklanmalarının daha iyi olacağını göstermektedir" dedi.