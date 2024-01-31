https://sputniknews.com.tr/20240131/alman-genelkurmay-baskani-acikladi-ulkeyi-yeterince-iyi-sekilde-savunacak-durumda-degiliz-1080231695.html

Alman Genelkurmay Başkanı açıkladı: Ülkeyi yeterince iyi şekilde savunacak durumda değiliz

Alman Genelkurmay Başkanı açıkladı: Ülkeyi yeterince iyi şekilde savunacak durumda değiliz

Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, ordusunun ülkeyi yeterince iyi bir şekilde savunacak durumda olmadığını söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:30+0300

2024-01-31T15:30+0300

2024-01-31T15:30+0300

savunma

almanya

almanya savunma bakanlığı

alman ordusu

savunma

savunma sanayi

carsten breuer

olaf scholz

nato

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Alman Handelsblatt gazetesinin düzenlediği ‘Güvenlik ve Savunma 2024’ konulu konferansta konuşan Korgeneral Breuer, Alman silahlı kuvvetlerinin savaşa uygun hale gelmesi için yeniden yapılanmaya ve silahlara ihtiyacı olduğunu belirtirken, “Bu soru, oldukça sık soruluyor, o yüzden şu şekilde ifade etmeme izin verin. Eğer şimdi saldırıya uğrasaydık, kendimizi savunabilir miydik? Evet savunurduk. Ama bunu iyi yapabilir miydik? Hayır yapamazdık" ifadesini kullandı.Breuer, Almanya'yı savunabilecek güçlü bir kapasiteye sahip olduklarını ancak çok da iyi bir şekilde savunacak durumda olmadıklarını kaydetti.Son tedarik sözleşmeleriyle Alman silahlı kuvvetlerinin mevcut açığını kapatabileceğine dikkati çeken Breuer, "Bu açığı muhtemelen 2 ya da 3 yılda kapatabileceğiz, her halükarda bu süre 5 ya da 8 yıldan daha az olacaktır" diye konuştu.Savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldıAlmanya, Rusya-Ukrayna geriliminin ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldı ve gelişmiş silah sistemleri satın almak, ülkenin silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar euro’luk özel bir fon oluşturdu.Hükümet, ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail yapımı Arrow-3 füze savunma sistemi alımı da dahil olmak üzere çok sayıda sözleşme imzaladı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/stoltenbergden-nato-ulkelerine-savunmaya-yatirim-cagrisi-1080227759.html

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almanya, almanya savunma bakanlığı, alman ordusu, savunma, savunma sanayi, carsten breuer , olaf scholz, nato