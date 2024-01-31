https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-ve-ikby-yetkilileri-pesmerge-reformunu-ele-almak-uzere-erbilde-bir-araya-geldi-1080212614.html
ABD ve IKBY yetkilileri, Peşmerge reformunu ele almak üzere Erbil'de bir araya geldi
ABD ve IKBY yetkilileri, Peşmerge reformunu ele almak üzere Erbil'de bir araya geldi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) üst düzey yetkililerin, "Peşmerge reformunu ve DEAŞ'ın yenilgisini"... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T02:39+0300
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abd savunma bakanlığı
abd savunma bakanlığı
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Pentagon, IKBY Başkanlığı ile ortak bir yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, ABD hükümeti ile IKBY'den üst düzey yetkililerin, 29 Ocak'ta Erbil'deki IKBY Başkanlığı'nda Peşmerge Yürütme Yönlendirme Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.Komitenin, Eylül 2022'de yenilenen ABD Savunma Bakanlığı ile IKBY Peşmerge Bakanlığı Mutabakat Zaptı'nda belirtilen Peşmerge reform hedeflerine ilişkin ilerlemeyi değerlendirmek için toplandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Peşmerge reformuna yönelik kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği aktarıldı.Açıklamada, "Komite, Peşmerge güçlerini Peşmerge Bakanlığı altında birleştirme ve IŞİD'in kalıcı yenilgisini garantilemek için profesyonel, yetenekli bir güç oluşturma yönündeki ortak uzun vadeli taahhüdün bir parçası olarak gelecek yılın kilometre taşları üzerinde anlaşmaya vardı" ifadeleri paylaşıldı.Ayrıca Peşmerge Bakanlığının mali ve güç yapısı reformu yönünde önemli ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin, güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak inşa ederken IKBY halkı da dahil olmak üzere Irak halkının yanında olduğu savunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230522/ikbyde-secim-gerilimi-tirmaniyor-kdp-ile-kyb-milletvekilleri-birbirine-girdi-1071405985.html
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abd, abd, peşmerge, peşmerge, peşmerge, abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), erbil
abd, abd, peşmerge, peşmerge, peşmerge, abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), erbil
ABD ve IKBY yetkilileri, Peşmerge reformunu ele almak üzere Erbil'de bir araya geldi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) üst düzey yetkililerin, "Peşmerge reformunu ve DEAŞ'ın yenilgisini" görüşmek üzere Erbil’de bir araya geldiğini duyurdu.
Pentagon, IKBY Başkanlığı ile ortak bir yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD hükümeti ile IKBY'den üst düzey yetkililerin, 29 Ocak'ta Erbil'deki IKBY Başkanlığı'nda Peşmerge Yürütme Yönlendirme Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.
Komitenin, Eylül 2022'de yenilenen ABD Savunma Bakanlığı ile IKBY Peşmerge Bakanlığı Mutabakat Zaptı'nda belirtilen Peşmerge reform hedeflerine ilişkin ilerlemeyi değerlendirmek için toplandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Peşmerge reformuna yönelik kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Komite, Peşmerge güçlerini Peşmerge Bakanlığı altında birleştirme ve IŞİD'in kalıcı yenilgisini garantilemek için profesyonel, yetenekli bir güç oluşturma yönündeki ortak uzun vadeli taahhüdün bir parçası olarak gelecek yılın kilometre taşları üzerinde anlaşmaya vardı" ifadeleri paylaşıldı.
Ayrıca Peşmerge Bakanlığının mali ve güç yapısı reformu yönünde önemli ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin, güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak inşa ederken IKBY halkı da dahil olmak üzere Irak halkının yanında olduğu savunuldu.