https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-disisleri-bakanligi-washington-ukraynanin-natoya-katilimina-engel-olusturmuyor-1080246547.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmadığını belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T23:38+0300
2024-01-31T23:38+0300
2024-01-31T23:38+0300
ukrayna krizi
matthew miller
ukrayna
ukrayna krizi
abd
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin başlamasına engel oluşturmadığını söyledi."ABD'nin Ukrayna'nın NATO’ya katılma sürecinin başlamasına engel olduğu” yönündeki iddiaları değerlendiren Miller, “Bu iddialar doğru değil” dedi.Daha önce, Foreign Policy dergisi kaynaklarına atıfla, Doğu Avrupa devletleri ve Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma arzusuna rağmen ABD ve Almanya'nın bunu geciktirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-abd-ve-muttefikleri-tarafindan-egitilen-ukraynali-askerlerin-sayisini-acikladi-1079954415.html
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matthew miller, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd
matthew miller, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd
ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin başlamasına engel oluşturmadığını söyledi.
"ABD'nin Ukrayna'nın NATO’ya katılma sürecinin başlamasına engel olduğu” yönündeki iddiaları değerlendiren Miller, “Bu iddialar doğru değil” dedi.
Daha önce, Foreign Policy dergisi kaynaklarına atıfla, Doğu Avrupa devletleri ve Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma arzusuna rağmen ABD ve Almanya'nın bunu geciktirmeye çalıştığını öne sürmüştü.