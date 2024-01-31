ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor

Daha önce, Foreign Policy dergisi kaynaklarına atıfla, Doğu Avrupa devletleri ve Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma arzusuna rağmen ABD ve Almanya'nın bunu geciktirmeye çalıştığını öne sürmüştü.