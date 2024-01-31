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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-disisleri-bakanligi-washington-ukraynanin-natoya-katilimina-engel-olusturmuyor-1080246547.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmadığını belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T23:38+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin başlamasına engel oluşturmadığını söyledi."ABD'nin Ukrayna'nın NATO’ya katılma sürecinin başlamasına engel olduğu” yönündeki iddiaları değerlendiren Miller, “Bu iddialar doğru değil” dedi.Daha önce, Foreign Policy dergisi kaynaklarına atıfla, Doğu Avrupa devletleri ve Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma arzusuna rağmen ABD ve Almanya'nın bunu geciktirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-abd-ve-muttefikleri-tarafindan-egitilen-ukraynali-askerlerin-sayisini-acikladi-1079954415.html
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matthew miller, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd
matthew miller, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd

ABD Dışişleri Bakanlığı: Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmuyor

23:38 31.01.2024
© Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımına engel oluşturmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin başlamasına engel oluşturmadığını söyledi.
"ABD'nin Ukrayna'nın NATO’ya katılma sürecinin başlamasına engel olduğu” yönündeki iddiaları değerlendiren Miller, “Bu iddialar doğru değil” dedi.
Daha önce, Foreign Policy dergisi kaynaklarına atıfla, Doğu Avrupa devletleri ve Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma arzusuna rağmen ABD ve Almanya'nın bunu geciktirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
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