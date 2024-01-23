https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-abd-ve-muttefikleri-tarafindan-egitilen-ukraynali-askerlerin-sayisini-acikladi-1079954415.html

Pentagon, ABD ve müttefikleri tarafından eğitilen Ukraynalı askerlerin sayısını açıkladı

Pentagon, ABD ve müttefikleri tarafından eğitilen Ukraynalı askerlerin sayısını açıkladı

ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Sözcüsü Albay Marty O'Donnell, ülkesiyle birlikte yaklaşık 30 müttefikinin bugüne kadar 118 bin Ukraynalı askeri personeli... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T16:25+0300

2024-01-23T16:25+0300

2024-01-23T16:25+0300

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Albay O'Donnell’ın açıklamalarına atıfta bulunan Associated Press (AP) haber ajansı, eğitilen Ukraynalı askerlerin yaklaşık 18 bininin ABD, 16 bin 300 Ukrayna askerinin ise Almanya tarafından eğitildiğini aktardı.Daha önce Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ın Ukrayna, İsrail ve diğer ihtiyaçlar için talep ettiği toplam 106 milyar dolarlık fonun Senatoda görüşülmesini engellemişti.Temsilciler Meclisi de ilgili tasarıyı onaylamak için acele etmezken, talebin onaylanmasının Kongre'nin her iki kanadına da bağlı olduğu biliniyor.Cumhuriyetçiler bu tasarıdan taviz vermek karşılığında Meksika ile sınır güvenliğine ilişkin yaklaşımlarda değişiklik talep ediyor.Ukrayna'ya askeri yardım durduYakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, fon kesintisinin ardından Kiev'e silah teslimatının durduğun açıkladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bir brifingde yaptığı açıklamada, ABD'nin fon kesintisi nedeniyle Kiev'e artık askeri yardım gönderemeyeceğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'yı çok zorlu bir kış bekliyorABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Ukrayna'nın son derece zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu aktardı.Kongre’den hala yardım kararı çıkmadığını ima eden Miller, “Ukrayna’da çok zorlu geçmesini beklediğimiz bir kışa doğru gidiyoruz" diye konuştu.Miller, ABD yönetiminin Kongre'nin Kiev'e yapılacak yardım talebini yıl sonuna kadar onaylamasını beklediğini vurgularken, “Hedefimiz ve önceliğimiz bu olmaya devam ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ukraynali-bakan-kulebadan-abye-tehdit-hizli-uyelik-ve-50-milyar-euro-bekliyoruz-1079916235.html

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