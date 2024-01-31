2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek değerlendirdi: 'Tüm zamanların en iyi performansı'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240131/2008-krizini-ongoren-unlu-ekonomistten-tum-dunyayi-ilgilendiren-yeni-tahmin-olum-sarmali-1080224048.html
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
ABD'li ekonomist ve borsacı Nassim Taleb, kamu borcundaki artışın ve para eksikliğinin ABD ekonomisini üzücü bir sona sürükleyeceğini söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T12:13+0300
2024-01-31T12:13+0300
ekonomi
ekonomik kriz
abd
washington
ulusal borç
dolar
mortgage
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizi öngören ünlü ekonomist Taleb, ABD'yi ve domino etkisiyle tüm dünyayı etkileyecek yeni bir tahminde bulundu.ABD'de borç limitinin artırılmasını eleştiren Taleb, "Kongre doğru kararların sonuçlarından korktuğu için borç limitini artırmaya devam ettiği sürece, ki siyasi sistemin yapısı böyle, en nihayetinde bir borç sarmalı oluşacak. Borç sarmalı, ölüm sarmalı gibidir" ifadelerini kullandı.Piyasanın çöküşüyle ilgili hangi senaryoların gelişebileceğine dair bir tahmin paylaşmayan Taleb, ABD'de bütçe açığının yanı sıra şoklara karşı önceki yıllara göre daha az dirençli olan ekonomide kırılganlığın baş gösterebileceğinin altını çizdi.2008'de ABD'de başlayan mortgage krizi, Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel bir krize dönüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240128/jpmorgan-abd-ulusal-borc-yuzunden-ucuruma-dogru-gidiyor-1080115138.html
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomik kriz, abd, washington, ulusal borç, dolar, mortgage
ekonomik kriz, abd, washington, ulusal borç, dolar, mortgage

2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'

12:13 31.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
Abone ol
ABD'li ekonomist ve borsacı Nassim Taleb, kamu borcundaki artışın ve para eksikliğinin ABD ekonomisini üzücü bir sona sürükleyeceğini söyledi.
2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizi öngören ünlü ekonomist Taleb, ABD'yi ve domino etkisiyle tüm dünyayı etkileyecek yeni bir tahminde bulundu.
ABD'de borç limitinin artırılmasını eleştiren Taleb, "Kongre doğru kararların sonuçlarından korktuğu için borç limitini artırmaya devam ettiği sürece, ki siyasi sistemin yapısı böyle, en nihayetinde bir borç sarmalı oluşacak. Borç sarmalı, ölüm sarmalı gibidir" ifadelerini kullandı.
Piyasanın çöküşüyle ilgili hangi senaryoların gelişebileceğine dair bir tahmin paylaşmayan Taleb, ABD'de bütçe açığının yanı sıra şoklara karşı önceki yıllara göre daha az dirençli olan ekonomide kırılganlığın baş gösterebileceğinin altını çizdi.
2008'de ABD'de başlayan mortgage krizi, Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel bir krize dönüşmüştü.
ABD ulusal borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
EKONOMİ
JPMorgan: ABD, ulusal borç yüzünden uçuruma doğru gidiyor
28 Ocak, 11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала