https://sputniknews.com.tr/20240131/2008-krizini-ongoren-unlu-ekonomistten-tum-dunyayi-ilgilendiren-yeni-tahmin-olum-sarmali-1080224048.html

2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'

2008 krizini öngören ünlü ekonomistten tüm dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'

ABD'li ekonomist ve borsacı Nassim Taleb, kamu borcundaki artışın ve para eksikliğinin ABD ekonomisini üzücü bir sona sürükleyeceğini söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T12:13+0300

2024-01-31T12:13+0300

2024-01-31T12:13+0300

ekonomi

ekonomik kriz

abd

washington

ulusal borç

dolar

mortgage

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2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizi öngören ünlü ekonomist Taleb, ABD'yi ve domino etkisiyle tüm dünyayı etkileyecek yeni bir tahminde bulundu.ABD'de borç limitinin artırılmasını eleştiren Taleb, "Kongre doğru kararların sonuçlarından korktuğu için borç limitini artırmaya devam ettiği sürece, ki siyasi sistemin yapısı böyle, en nihayetinde bir borç sarmalı oluşacak. Borç sarmalı, ölüm sarmalı gibidir" ifadelerini kullandı.Piyasanın çöküşüyle ilgili hangi senaryoların gelişebileceğine dair bir tahmin paylaşmayan Taleb, ABD'de bütçe açığının yanı sıra şoklara karşı önceki yıllara göre daha az dirençli olan ekonomide kırılganlığın baş gösterebileceğinin altını çizdi.2008'de ABD'de başlayan mortgage krizi, Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel bir krize dönüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240128/jpmorgan-abd-ulusal-borc-yuzunden-ucuruma-dogru-gidiyor-1080115138.html

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