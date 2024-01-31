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https://sputniknews.com.tr/20240131/2-metrelik-dev-turnanin-28-yasinda-oldugu-belirlendi-1080241760.html
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
Keban Baraj Gölü'nde ağa takılan ve 1 metre 92 santimetre uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T19:15+0300
2024-01-31T19:15+0300
yaşam
balık
turna
elazığ
keban baraj gölü
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Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 1 metre 92 santimetre uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında dev bir Fırat Turna balığı takıldı. Görüntüsü ile büyük bir ilgi uyandıran dev turna balığı tezgahta sergilendi. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri balıktan örnekler alarak laboratuvar ortamında inceleme yaptı. Yapılan incelemede balığın 28 yaşında olduğu belirlendi. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Keban Baraj Gölü, Ağın bölgesinde avlanan balık üzerinde kurumumuzca yapılan incelemede balığın 'Fırat Turnası' - Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 türü olduğu belirlenmiştir. Zaman zaman bu türe ait iri bireyler Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde avlanmaktadır. Son yıllarda avlanan en iri birey olan balığın çeşitli vücut kısımları üzerinde enstitü laboratuvarlarında detaylı incelemeler yapılmaktadır. 1 metre 92 santim uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında ve 28 yaşında olduğu belirlenen dişi balığın detaylı inceleme sonuçları daha sonra bilim camiasıyla paylaşılacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/dicle-nehrinde-tespit-edilmisti-leonardo-dicapriodan-leopar-sazani-paylasimi-1079763557.html
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balık, turna, elazığ, keban baraj gölü
balık, turna, elazığ, keban baraj gölü

2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi

19:15 31.01.2024
© İHA / ERKAN BAY-Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA / ERKAN BAY-
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Keban Baraj Gölü'nde ağa takılan ve 1 metre 92 santimetre uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 1 metre 92 santimetre uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında dev bir Fırat Turna balığı takıldı. Görüntüsü ile büyük bir ilgi uyandıran dev turna balığı tezgahta sergilendi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri balıktan örnekler alarak laboratuvar ortamında inceleme yaptı. Yapılan incelemede balığın 28 yaşında olduğu belirlendi.
© İHA / ERKAN BAY-Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / ERKAN BAY-
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
© İHA / ERKAN BAY-Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / ERKAN BAY-
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
1/2
© İHA / ERKAN BAY-
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
2/2
© İHA / ERKAN BAY-
Keban Baraj Gölünde ağa takılan ve 1 metre 92 santim uzunluğunda 93 kilo ağırlığında olan Fırat Turnası'nın, yapılan incelemeler neticesinde 28 yaşında olduğu belirlendi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Keban Baraj Gölü, Ağın bölgesinde avlanan balık üzerinde kurumumuzca yapılan incelemede balığın 'Fırat Turnası' - Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 türü olduğu belirlenmiştir. Zaman zaman bu türe ait iri bireyler Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde avlanmaktadır. Son yıllarda avlanan en iri birey olan balığın çeşitli vücut kısımları üzerinde enstitü laboratuvarlarında detaylı incelemeler yapılmaktadır. 1 metre 92 santim uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında ve 28 yaşında olduğu belirlenen dişi balığın detaylı inceleme sonuçları daha sonra bilim camiasıyla paylaşılacaktır" denildi.
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan leopar sazanına, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesinde tespit edilen türlerin örnekleri sergileniyor. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı
18 Ocak, 02:53
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