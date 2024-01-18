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https://sputniknews.com.tr/20240118/dicle-nehrinde-tespit-edilmisti-leonardo-dicapriodan-leopar-sazani-paylasimi-1079763557.html
Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı
Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "leopar sazanı"na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlattı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.Bu haberi "Yeniden Keşfedildi" notuyla Instagram hesabından paylaşanan Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ‘bu keşfin yeniden umut verdiğini’ söyledi. DiCaprio, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231217/mesut-ozilden-leonardo-dicaprioya-arsenal-nedir-yaniti-1078553550.html
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leonardo dicaprio, balık, sazan, şırnak, dicle, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan üniversitesi
leonardo dicaprio, balık, sazan, şırnak, dicle, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan üniversitesi

Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı

02:53 18.01.2024 (güncellendi: 02:56 18.01.2024)
© AA / Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "leopar sazanı"na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesinde tespit edilen türlerin örnekleri sergileniyor. (
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan leopar sazanına, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesinde tespit edilen türlerin örnekleri sergileniyor. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
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Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "leopar sazanı"na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio leopar sazanıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlattı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.
Bu haberi "Yeniden Keşfedildi" notuyla Instagram hesabından paylaşanan Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ‘bu keşfin yeniden umut verdiğini’ söyledi. DiCaprio, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yeniden Keşfedildi: Türkiye'deki bir balıkbilimci ekibi, Dicle Nehri'nin Türkiye kısmında, benekli bir balık olan kayıp Leopar Sazanı buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının yüzde 25'inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, küresel tatlı su balıklarının azaldığı bir zamanda umudu artıyor. Bu, rewild ve Shoal’ın en çok aranan kayıp balıklar listesinde yeniden keşfedilmesi gereken ikinci tür. Bunlardan ilki olan Batman Çopra Balığı, aynı cesur ekip tarafından 2021'in sonlarında Türkiye'nin Güneydoğusnda bulundu.
Leopar Sazanı, Dicle-Fırat nehir sistemindeki Doğu Türkiye, Doğu Suriye, İran ve Irak'ta bir zamanlar bol miktarda bulunuyordu. Ancak son otuz yılda balıkçılık, kirlilik, habitat tahribatı ve baraj inşaatı, türleri yok olmanın eşiğine getirdi.
"Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir türün tüm olumsuzluklara rağmen hala varlığını sürdürdüğünü hissetmek gibisi yok" diyen Araştırma ekibinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doçenti Cüneyt Kaya, “Bu, yeni bir tür keşfetmekten daha heyecan verici çünkü bu, nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.
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