https://sputniknews.com.tr/20240118/dicle-nehrinde-tespit-edilmisti-leonardo-dicapriodan-leopar-sazani-paylasimi-1079763557.html

Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı

Dicle Nehri'nde tespit edilmişti: Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı

Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "leopar sazanı"na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T02:53+0300

2024-01-18T02:53+0300

2024-01-18T02:56+0300

yaşam

leonardo dicaprio

balık

sazan

şırnak

dicle

recep tayyip erdoğan

recep tayyip erdoğan üniversitesi

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Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlattı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.Bu haberi "Yeniden Keşfedildi" notuyla Instagram hesabından paylaşanan Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ‘bu keşfin yeniden umut verdiğini’ söyledi. DiCaprio, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231217/mesut-ozilden-leonardo-dicaprioya-arsenal-nedir-yaniti-1078553550.html

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