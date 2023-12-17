https://sputniknews.com.tr/20231217/mesut-ozilden-leonardo-dicaprioya-arsenal-nedir-yaniti-1078553550.html

Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya 'Arsenal nedir?' yanıtı

Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya 'Arsenal nedir?' yanıtı

Bir dönem Arsenal'in yıldız isimlerinden biri olan Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen Mesut Özil, Leonardo DiCaprio'nun "Arsenal Nedir?" sorusuna sert... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T19:12+0300

2023-12-17T19:12+0300

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yaşam

leonardo dicaprio

oyuncu

futbol

arsenal

mesut özil

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Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil, Hollywood'un süperstarı Leonardo DiCaprio'nun eski kulübü hakkında yaptığı bir yoruma sert cevap verdi.49 yaşındaki aktöre futbolu takip etmediğini belirtmek için "Arsenal nedir?" sorusunu sordu.X yani eski adı Twitter'da Film Updates sayfasının paylaştığı bu gönderiyi alıntılayan Mesut Özil ise "Arsenal Futbol Kulübü 25 yıldan daha eski... öyleyse o neden bilsin?" ifadelerini kullandı.Özil, DiCaprio'nun eski sevgililerinin sürekli 25 yaşında olmasına vurgu yaparak bu mesajı yayınladı ve bu cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Arsenal'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Özil, bu yılın başlarında 34 yaşında futbolu bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/son-23-yildir-sadece-25-yas-altindaki-kadinlarla-birlikte-olan-dicaprio-alay-konusu-oldu-1060673866.html

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leonardo dicaprio, oyuncu, futbol, arsenal, mesut özil