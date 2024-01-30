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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/zelenskiy-ile-genelkurmay-baskani-zalujniy-arasindaki-rekabet-kizisiyor-1080178022.html
Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Zalujniy arasındaki rekabet kızışıyor
Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Zalujniy arasındaki rekabet kızışıyor
Başarısız karşı saldırı ve sıradışı istekleriyle Batı ülkelerinin sabrını taşıran Zelenskiy’in, yerine getirileceği iddia edilen Genelkurmay Başkanı Valeriy... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T10:07+0300
2024-01-30T10:07+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Zalujniy’e başka önemli bir göreve atanmadan görevinden ayrılmasını önerdiği, ancak Zalujniy’in istifa dilekçesini yazma niyetinde olmadığı belirtildi.Ukrayna’nın Zerkalo Nedeli (Haftanın aynası) gazetesi, Zelenskiy yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülke lideri Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Zalujniy’e istifa dilekçesi yazmayı önerdiğini iddia etti.Gazeteye konuşan kaynak, Zelenskiy’in Zalujniy’e görevden ayrılmasını önerip önermediği sorusuna, “Evet, böyle bir öneri vardı. Lakin Zalujniy, kiminle çalışacağına sadece Başkomutanın karar verebileceği söyledi” dedi.Kaynaklara, Zalujniy’in istifa dilekçesini yazma niyetinde olup olmadığı sorulurken, Genelkurmay Başkanının bunu yapma niyetinde olmadığı öğrenildi.Ayrıca Zalujniy’in görevden alınması için Savunma Bakanı Rustem Umerov’un onayı gerektiği de kaydedildi.Kaynaklardan biri, “Zalujniy’e bu göreve karşılık uygun ve önemli hiçbir şey teklif edilmedi. Sadece yardımcı veya danışman statüsünden bahsedildi” ifadesini kullandı.Ayrıca Zalujniy’in görevden alınmasının “orduda ve hükümette yapılacak kadro değişikliği zincirindeki sadece ilk halka” olduğu da eklendi.Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekilli Borislav Beryoza, Zalujniy’in görevinden alındığını iddia etmişti.Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko da Zalujniy’e görevden alındığına dair bilgi verildiğini, ancak bu konuda henüz resmi bir kararname yayınlanmadığını öne sürmüştü.Ukrayna Savunma Bakanlığı ise “Bu doğru değil” mesajını yayınlamış, Zelenskiy’in ofisi de bu iddiaları yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ukraynali-politikaci-zelenskiy-genelkurmay-baskani-zalujniyi-gorevden-almaya-hazirlaniyor-1079859916.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna ordusu

Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Zalujniy arasındaki rekabet kızışıyor

10:07 30.01.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Başarısız karşı saldırı ve sıradışı istekleriyle Batı ülkelerinin sabrını taşıran Zelenskiy’in, yerine getirileceği iddia edilen Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy’e istifa etmesini önerdiği öne sürüldü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Zalujniy’e başka önemli bir göreve atanmadan görevinden ayrılmasını önerdiği, ancak Zalujniy’in istifa dilekçesini yazma niyetinde olmadığı belirtildi.
Ukrayna’nın Zerkalo Nedeli (Haftanın aynası) gazetesi, Zelenskiy yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülke lideri Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Zalujniy’e istifa dilekçesi yazmayı önerdiğini iddia etti.
Gazeteye konuşan kaynak, Zelenskiy’in Zalujniy’e görevden ayrılmasını önerip önermediği sorusuna, “Evet, böyle bir öneri vardı. Lakin Zalujniy, kiminle çalışacağına sadece Başkomutanın karar verebileceği söyledi” dedi.
Kaynaklara, Zalujniy’in istifa dilekçesini yazma niyetinde olup olmadığı sorulurken, Genelkurmay Başkanının bunu yapma niyetinde olmadığı öğrenildi.
Ayrıca Zalujniy’in görevden alınması için Savunma Bakanı Rustem Umerov’un onayı gerektiği de kaydedildi.
Kaynaklardan biri, “Zalujniy’e bu göreve karşılık uygun ve önemli hiçbir şey teklif edilmedi. Sadece yardımcı veya danışman statüsünden bahsedildi” ifadesini kullandı.
Ayrıca Zalujniy’in görevden alınmasının “orduda ve hükümette yapılacak kadro değişikliği zincirindeki sadece ilk halka” olduğu da eklendi.
Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekilli Borislav Beryoza, Zalujniy’in görevinden alındığını iddia etmişti.
Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko da Zalujniy’e görevden alındığına dair bilgi verildiğini, ancak bu konuda henüz resmi bir kararname yayınlanmadığını öne sürmüştü.
Ukrayna Savunma Bakanlığı ise “Bu doğru değil” mesajını yayınlamış, Zelenskiy’in ofisi de bu iddiaları yalanlamıştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor
20 Ocak, 18:53
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