https://sputniknews.com.tr/20240130/ysk-chp-ve-zafer-partisinin-oy-pusulasi-kura-cekimine-itirazini-reddetti-1080203832.html
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisi'nin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazını... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T19:29+0300
2024-01-30T19:29+0300
2024-01-30T19:30+0300
politika
yüksek seçim kurulu (ysk)
pusula
oy pusulası
itiraz
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Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve Zafer Partisinin oy pusulası kura çekimine itirazını reddettiEdinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığı'nda 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/ak-partiden-oy-pusulasinda-birinci-sirada-cikmalarina-ilk-yorum-1080110159.html
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yüksek seçim kurulu (ysk), pusula, oy pusulası, itiraz
yüksek seçim kurulu (ysk), pusula, oy pusulası, itiraz
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
19:29 30.01.2024 (güncellendi: 19:30 30.01.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisi'nin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazını reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve Zafer Partisinin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
Edinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığı'nda 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.