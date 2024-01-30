https://sputniknews.com.tr/20240130/ysk-chp-ve-zafer-partisinin-oy-pusulasi-kura-cekimine-itirazini-reddetti-1080203832.html

YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti

YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisi'nin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazını... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T19:29+0300

2024-01-30T19:29+0300

2024-01-30T19:30+0300

politika

yüksek seçim kurulu (ysk)

pusula

oy pusulası

itiraz

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Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve Zafer Partisinin oy pusulası kura çekimine itirazını reddettiEdinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığı'nda 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240128/ak-partiden-oy-pusulasinda-birinci-sirada-cikmalarina-ilk-yorum-1080110159.html

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yüksek seçim kurulu (ysk), pusula, oy pusulası, itiraz