https://sputniknews.com.tr/20240128/ak-partiden-oy-pusulasinda-birinci-sirada-cikmalarina-ilk-yorum-1080110159.html

AK Parti'den oy pusulasında birinci sırada çıkmalarına ilk yorum

AK Parti'den oy pusulasında birinci sırada çıkmalarına ilk yorum

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada, oy pusulasında birinci sırada olmak da bizim... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T00:48+0300

2024-01-28T00:48+0300

2024-01-28T00:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk il müdürü gürsel dursun

oy pusulası

pusula

pusula

pusula

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AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK Başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.AK Parti'nin oy pusulasında 1. sırada yer aldığını anımsatan Özel, "Oy pusulasındaki birinci sıranın, seçmenin kolayca bulması anlamında bir önemi olabilir ama en önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek. Biz orada da olduğumuza inanıyoruz. Onu inşallah oy pusulalarına da yansıtırsak güzel bir neticede sonuçlandıracağız" diye konuştu.Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için oy kullanılacağını aktaran Özel, her siyasi partinin bütün bölgelerde seçime katılmayabileceği için sıralamanın değişebileceğini, sadece ilk sıradaki ve son sıradaki partilerin yerlerinin değişmeyeceğini belirtti.Özel, geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi için yapılan kurada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy pusulasında ilk sırada yer aldığının hatırlatılması üzerine, o dönem kurayı Cumhur İttifakı adına MHP'li Feti Yıldız'ın çektiğini anımsattı.Vatandaşın gönlünde birinci sırada yer almanın önemli olduğunu yineleyen Özel, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240127/1080097059.html

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