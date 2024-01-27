31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin pusuladaki yeri netleşiyor

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklayacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
19:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
07:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
7 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
08:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
10:27
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:24
1 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
11:35
4 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
16:19
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
16:29
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:08
1 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
19:07
3 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:41
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240127/1080097059.html
31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin pusuladaki yeri netleşiyor
31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin pusuladaki yeri netleşiyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçim'i için partilerin pusuladaki yerini açıklıyor. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T14:04+0300
2024-01-27T15:00+0300
türkiye
31 mart yerel seçimleri
oy pusulası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070774244_0:78:751:500_1920x0_80_0_0_a5d65a7bd708537d341bafcc3508e233.jpg
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçim'i için partilerin pusuladaki yerini açıklıyor.Yener, seçime 35 parti katılacağını açıkladı. Oy pusulasındaki sıralama şöyle olacak:
https://sputniknews.com.tr/20240127/mhp-55-belediye-baskan-adayini-acikladi-1080096933.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070774244_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_d0fa71f827581aea0b3e13d336b51466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
31 mart yerel seçimleri, oy pusulası
31 mart yerel seçimleri, oy pusulası

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin pusuladaki yeri netleşiyor

14:04 27.01.2024 (güncellendi: 15:00 27.01.2024)
© AA6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçim'i için partilerin pusuladaki yerini açıklıyor.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.
Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.
Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.
Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.
Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.
Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.
Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.
Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.
Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.
Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçim'i için partilerin pusuladaki yerini açıklıyor.
Yener, seçime 35 parti katılacağını açıkladı. Oy pusulasındaki sıralama şöyle olacak:
MHP - 31
Millet Partisi - 26
HÜDA-PAR - 20
Yeni Türkiye Partisi - 17
Gelecek Partisi - 16
Sol Parti - 3
AK Parti - 1
Yeniden Refah Partisi - 8
Zafer Partisi - 12
Cumhuriyet Halk Partisi - 18
Vatan Partisi - 35
Saadet Partisi - 34
İYİ Parti - 2
DEM PARTİ - 9
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала