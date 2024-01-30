https://sputniknews.com.tr/20240130/yarinki-gokceada-ve-bozcaada-feribot-seferleri-iptal-edildi-1080191235.html

Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T14:13+0300

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türkiye

feribot

çanakkale

hava durumu

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gökçeada

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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.Fırtına sebebiyle her iki adaya bugün de sefer yapılamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/gokceada-ve-bozcaada-feribot-hatlarina-firtina-engeli-yarin-sefer-yapilamayacak-1079375222.html

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feribot, çanakkale, hava durumu, fırtına, gökçeada