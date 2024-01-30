https://sputniknews.com.tr/20240130/yarinki-gokceada-ve-bozcaada-feribot-seferleri-iptal-edildi-1080191235.html
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T14:13+0300
2024-01-30T14:13+0300
2024-01-30T14:13+0300
türkiye
feribot
çanakkale
hava durumu
fırtına
gökçeada
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.Fırtına sebebiyle her iki adaya bugün de sefer yapılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/gokceada-ve-bozcaada-feribot-hatlarina-firtina-engeli-yarin-sefer-yapilamayacak-1079375222.html
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feribot, çanakkale, hava durumu, fırtına, gökçeada
feribot, çanakkale, hava durumu, fırtına, gökçeada
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.
Fırtına sebebiyle her iki adaya bugün de sefer yapılamamıştı.