https://sputniknews.com.tr/20240106/gokceada-ve-bozcaada-feribot-hatlarina-firtina-engeli-yarin-sefer-yapilamayacak-1079375222.html

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına fırtına engeli: Yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına fırtına engeli: Yarın sefer yapılamayacak

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T10:26+0300

2024-01-06T10:26+0300

2024-01-06T10:28+0300

yaşam

fırtına

feribot

gökçeada

bozcaada

arabalı vapur

vapur

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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirelemeyeceği bildirildi.Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html

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fırtına, feribot, gökçeada, bozcaada, arabalı vapur, vapur