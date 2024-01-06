https://sputniknews.com.tr/20240106/gokceada-ve-bozcaada-feribot-hatlarina-firtina-engeli-yarin-sefer-yapilamayacak-1079375222.html
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına fırtına engeli: Yarın sefer yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına fırtına engeli: Yarın sefer yapılamayacak
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T10:26+0300
2024-01-06T10:26+0300
2024-01-06T10:28+0300
yaşam
fırtına
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gökçeada
bozcaada
arabalı vapur
vapur
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirelemeyeceği bildirildi.Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html
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fırtına, feribot, gökçeada, bozcaada, arabalı vapur, vapur
fırtına, feribot, gökçeada, bozcaada, arabalı vapur, vapur
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına fırtına engeli: Yarın sefer yapılamayacak
10:26 06.01.2024 (güncellendi: 10:28 06.01.2024)
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirelemeyeceği bildirildi.
Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.