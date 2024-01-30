https://sputniknews.com.tr/20240130/venezuella-lideri-maduro-rusya-yolcusu-1080180659.html

Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu

Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakında Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg şehrini ziyaret edeceğini belirtti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T10:39+0300

2024-01-30T10:39+0300

2024-01-30T10:39+0300

dünya

venezuela

venezüella

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

rusya

st. petersburg

vladimir putin

abd hegemonyası

latin amerika

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Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, en güzel şehir. Yakında orada, St. Petersburg’da olacağız” şeklinde konuştu.Maduro ziyaret için net tarih vermedi, ayrıca ziyaretinin amacını da belirtmedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella liderinin Rusya ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir ziyaret için çalışmaların başlatıldığını dile getirmişti. Venezüella’nın Rusya Büyükelçiliği de Maduro’nun bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html

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venezuela, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, st. petersburg, vladimir putin, abd hegemonyası, latin amerika