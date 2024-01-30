https://sputniknews.com.tr/20240130/venezuella-lideri-maduro-rusya-yolcusu-1080180659.html
Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu
Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakında Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg şehrini ziyaret edeceğini belirtti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T10:39+0300
2024-01-30T10:39+0300
2024-01-30T10:39+0300
dünya
venezuela
venezüella
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
rusya
st. petersburg
vladimir putin
abd hegemonyası
latin amerika
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Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, en güzel şehir. Yakında orada, St. Petersburg’da olacağız” şeklinde konuştu.Maduro ziyaret için net tarih vermedi, ayrıca ziyaretinin amacını da belirtmedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella liderinin Rusya ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir ziyaret için çalışmaların başlatıldığını dile getirmişti. Venezüella’nın Rusya Büyükelçiliği de Maduro’nun bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html
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venezüella
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venezuela, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, st. petersburg, vladimir putin, abd hegemonyası, latin amerika
venezuela, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, st. petersburg, vladimir putin, abd hegemonyası, latin amerika
Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakında Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg şehrini ziyaret edeceğini belirtti.
Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, en güzel şehir. Yakında orada, St. Petersburg’da olacağız” şeklinde konuştu.
Maduro ziyaret için net tarih vermedi, ayrıca ziyaretinin amacını da belirtmedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella liderinin Rusya ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir ziyaret için çalışmaların başlatıldığını dile getirmişti. Venezüella’nın Rusya Büyükelçiliği de Maduro’nun bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.