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https://sputniknews.com.tr/20240130/venezuella-lideri-maduro-rusya-yolcusu-1080180659.html
Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu
Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakında Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg şehrini ziyaret edeceğini belirtti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, en güzel şehir. Yakında orada, St. Petersburg’da olacağız” şeklinde konuştu.Maduro ziyaret için net tarih vermedi, ayrıca ziyaretinin amacını da belirtmedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella liderinin Rusya ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir ziyaret için çalışmaların başlatıldığını dile getirmişti. Venezüella’nın Rusya Büyükelçiliği de Maduro’nun bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/venezuella-devlet-baskani-maduro-filistin-halkina-yonelik-soykirimi-durdurun-1079693849.html
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venezuela, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, st. petersburg, vladimir putin, abd hegemonyası, latin amerika
venezuela, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, st. petersburg, vladimir putin, abd hegemonyası, latin amerika

Venezüella lideri Maduro Rusya yolcusu

10:39 30.01.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakında Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg şehrini ziyaret edeceğini belirtti.
Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, en güzel şehir. Yakında orada, St. Petersburg’da olacağız” şeklinde konuştu.
Maduro ziyaret için net tarih vermedi, ayrıca ziyaretinin amacını da belirtmedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella liderinin Rusya ziyaretine ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir ziyaret için çalışmaların başlatıldığını dile getirmişti. Venezüella’nın Rusya Büyükelçiliği de Maduro’nun bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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