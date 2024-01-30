Uzmandan uyarı: Tatil dönüşü çocukları yoğun şekilde derse zorlamayın

"Eğer kitap isabetliyse yani çocuğun istediği türden bir kitapsa onu zaten dinlendiriyor. En büyük temennilerimden bir tanesi de çocuklarımızın bu 15 günlük süre içerisinde anne babalarıyla evde ya da dışarıda daha fazla vakit geçirmiş olmasını temenni ediyorum çünkü çocuklarımız zaten okulda, okul sonrasında, ders öncesinde, ders aralarında arkadaşlarıyla iletişim halindeler ama anne babalarıyla buluştukları yemek sofrası. Bu tam bir iletişim sayılmaz.

Onun için anne babalara şunu önermek isterim; eğer çocuğunuza vakit ayırmadıysanız, işlerinizin el verdiği ölçüde bu son haftayı çocuklarınızla 1 gün 2 gün sinemaya gidebilirsiniz. Bulunduğunuz kentin özelliğine göre yürüyüşe çıkabilirsiniz. Akraba ziyaretlerine gidebilirsiniz. Hava el veriyorsa pikniğe gidebilirsiniz yani kısacası o derin metabolik dinlenme yani daha böyle düz bir tabirle tepeden tırnağa dinlenme dediğimiz olgu, içinde her şeyi barındıran bir dinlenme türüdür. Zor bir sürece giriyorlar. Karneden sonra sınav yoğunluğu var."