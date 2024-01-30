https://sputniknews.com.tr/20240130/turk-is-yoksulluk-siniri-49-bin-lirayi-asti-1080183622.html

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

Türk-İş araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları ise aylık bazda... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:57+0300

2024-01-30T11:57+0300

2024-01-30T11:57+0300

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yoksulluk

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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye yükseldi.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye çıktı.Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.Gıda fiyatlarının yükseliş sürdüTÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti.Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti.Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/tuik-yoksulluk-orani-2023te-yuzde-139a-geriledi-1080181861.html

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ekonomi, ek zam, türk-iş, gıda fiyatları, yoksulluk