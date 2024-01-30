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https://sputniknews.com.tr/20240130/turk-is-yoksulluk-siniri-49-bin-lirayi-asti-1080183622.html
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı
Türk-İş araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları ise aylık bazda... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:57+0300
2024-01-30T11:57+0300
ekonomi
ekonomi
ek zam
türk-iş
gıda fiyatları
yoksulluk
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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye yükseldi.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye çıktı.Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.Gıda fiyatlarının yükseliş sürdüTÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti.Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti.Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/tuik-yoksulluk-orani-2023te-yuzde-139a-geriledi-1080181861.html
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ekonomi, ek zam, türk-iş, gıda fiyatları, yoksulluk
ekonomi, ek zam, türk-iş, gıda fiyatları, yoksulluk

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

11:57 30.01.2024
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Türk-İş araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları ise aylık bazda yüzde 4,27 artış gösterdi.
Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatlarının yükseliş sürdü

TÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.
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