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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-macaristan-itirafi-guvenmiyoruz-1080190091.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediğini dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:55+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bir haber platformuna verdiği mülakatta Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediklerini itiraf etti.Kuleba açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gelecekte yapılması muhtemel bir görüşmeyi ve Ukrayna'daki Macar ulusal azınlıkların haklarını ele aldıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'daki çatışmayı da ele aldıklarını ve Kiev'in tutumunu 'şu anda müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığı' şeklinde açıkladığını söyledi. Kuleba, "Szijjarto ise Macarların neden Ruslarla görüştüğünü ve barışa giden yolu nasıl gördüklerini açıkladı" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba toplantının yerinde ve faydalı olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını aldık" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, macaristan, viktor orban, vladimir zelenskiy, peter szijjarto
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, macaristan, viktor orban, vladimir zelenskiy, peter szijjarto

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'

13:55 30.01.2024
© AA / Dursun AydemirUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediğini dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bir haber platformuna verdiği mülakatta Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediklerini itiraf etti.
Kuleba açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Birbirimizin niyetleriyle ilgili endişelerimizi açık yüreklilikle konuştuk. Birbirimize her şeyi açıkladık. Macarların bize karşı güvensizliği var, bizim de onlara karşı güvensizliğimiz var. Bu farklı koşullar nedeniyle bu anlaşılabilir bir durum. Bu konuyu konuşmuş olmamızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gelecekte yapılması muhtemel bir görüşmeyi ve Ukrayna'daki Macar ulusal azınlıkların haklarını ele aldıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'daki çatışmayı da ele aldıklarını ve Kiev'in tutumunu 'şu anda müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığı' şeklinde açıkladığını söyledi. Kuleba, "Szijjarto ise Macarların neden Ruslarla görüştüğünü ve barışa giden yolu nasıl gördüklerini açıkladı" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba toplantının yerinde ve faydalı olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını aldık" diye ekledi.
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