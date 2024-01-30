https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-macaristan-itirafi-guvenmiyoruz-1080190091.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediğini dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:55+0300

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bir haber platformuna verdiği mülakatta Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediklerini itiraf etti.Kuleba açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gelecekte yapılması muhtemel bir görüşmeyi ve Ukrayna'daki Macar ulusal azınlıkların haklarını ele aldıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'daki çatışmayı da ele aldıklarını ve Kiev'in tutumunu 'şu anda müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığı' şeklinde açıkladığını söyledi. Kuleba, "Szijjarto ise Macarların neden Ruslarla görüştüğünü ve barışa giden yolu nasıl gördüklerini açıkladı" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba toplantının yerinde ve faydalı olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını aldık" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, macaristan, viktor orban, vladimir zelenskiy, peter szijjarto