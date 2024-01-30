https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-macaristan-itirafi-guvenmiyoruz-1080190091.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediğini dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:55+0300
2024-01-30T13:55+0300
2024-01-30T13:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
macaristan
viktor orban
vladimir zelenskiy
peter szijjarto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077914650_0:122:3206:1925_1920x0_80_0_0_4fd9e5d89bd4d7802babbc23fd6c4991.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bir haber platformuna verdiği mülakatta Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediklerini itiraf etti.Kuleba açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gelecekte yapılması muhtemel bir görüşmeyi ve Ukrayna'daki Macar ulusal azınlıkların haklarını ele aldıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'daki çatışmayı da ele aldıklarını ve Kiev'in tutumunu 'şu anda müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığı' şeklinde açıkladığını söyledi. Kuleba, "Szijjarto ise Macarların neden Ruslarla görüştüğünü ve barışa giden yolu nasıl gördüklerini açıkladı" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba toplantının yerinde ve faydalı olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını aldık" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html
ukrayna
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077914650_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_53be844bca12848300be13f1b9fec8da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, macaristan, viktor orban, vladimir zelenskiy, peter szijjarto
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, macaristan, viktor orban, vladimir zelenskiy, peter szijjarto
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Macaristan itirafı: 'Güvenmiyoruz'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediğini dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba bir haber platformuna verdiği mülakatta Ukrayna ve Macaristan'ın birbirlerine tam olarak güvenmediklerini itiraf etti.
Kuleba açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Birbirimizin niyetleriyle ilgili endişelerimizi açık yüreklilikle konuştuk. Birbirimize her şeyi açıkladık. Macarların bize karşı güvensizliği var, bizim de onlara karşı güvensizliğimiz var. Bu farklı koşullar nedeniyle bu anlaşılabilir bir durum. Bu konuyu konuşmuş olmamızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gelecekte yapılması muhtemel bir görüşmeyi ve Ukrayna'daki Macar ulusal azınlıkların haklarını ele aldıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'daki çatışmayı da ele aldıklarını ve Kiev'in tutumunu 'şu anda müzakere masasına oturmanın bir anlamı olmadığı' şeklinde açıkladığını söyledi. Kuleba, "Szijjarto ise Macarların neden Ruslarla görüştüğünü ve barışa giden yolu nasıl gördüklerini açıkladı" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba toplantının yerinde ve faydalı olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını aldık" diye ekledi.