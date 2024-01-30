https://sputniknews.com.tr/20240130/sultangazide-patlama-sesleri-duyuluyor-ayakkabi-imalathanesinde-yangin-cikti-1080181490.html

Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

Sultangazi'de patlama sesleri duyulmasının üzerine bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktığı anlaşıldı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:08+0300

2024-01-30T11:08+0300

2024-01-30T11:14+0300

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Sultangazi'de Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın pek çok patlamaya neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaların ardından tekrar alevlendiYangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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