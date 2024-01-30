https://sputniknews.com.tr/20240130/sultangazide-patlama-sesleri-duyuluyor-ayakkabi-imalathanesinde-yangin-cikti-1080181490.html
Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
Sultangazi'de patlama sesleri duyulmasının üzerine bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktığı anlaşıldı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:08+0300
2024-01-30T11:08+0300
2024-01-30T11:14+0300
türkiye
patlama
yangın
son dakika
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Sultangazi'de Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın pek çok patlamaya neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaların ardından tekrar alevlendiYangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/deprem-kahini-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1080173879.html
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patlama, yangın, son dakika
patlama, yangın, son dakika
Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
11:08 30.01.2024 (güncellendi: 11:14 30.01.2024)
Sultangazi'de patlama sesleri duyulmasının üzerine bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktığı anlaşıldı.
Sultangazi'de Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın pek çok patlamaya neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamaların ardından tekrar alevlendi
Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.