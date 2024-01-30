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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-ukraynaya-ait-21-iha-vuruldu-1080180350.html
Rusya: Ukrayna'ya ait 21 İHA vuruldu
Rusya: Ukrayna'ya ait 21 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'nın 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T10:32+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rus ordusu
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Kırım, Belgorod, Bryansk, Kaluga ve Tula bölgelerinin semalarında 21 İHA daha etkisiz hale getirildi.İHA'ların 11'inin Kırım üzerinde vurulduğunu kaydeden bakanlık, Belgorod'da 5, Bryansk'ta 3, Kaluga ve Tula'da 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/rusya-harkov-bolgesindeki-yerlesim-yerini-kontrol-altina-aldi-1080158923.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk

Rusya: Ukrayna'ya ait 21 İHA vuruldu

10:32 30.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVinsansız hava aracı İHA
insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'nın 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Kırım, Belgorod, Bryansk, Kaluga ve Tula bölgelerinin semalarında 21 İHA daha etkisiz hale getirildi.
İHA'ların 11'inin Kırım üzerinde vurulduğunu kaydeden bakanlık, Belgorod'da 5, Bryansk'ta 3, Kaluga ve Tula'da 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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