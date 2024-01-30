https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-ukraynaya-ait-21-iha-vuruldu-1080180350.html

Rusya: Ukrayna'ya ait 21 İHA vuruldu

Rusya: Ukrayna'ya ait 21 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'nın 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T10:32+0300

2024-01-30T10:32+0300

2024-01-30T10:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

belgorod

bryansk

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Kırım, Belgorod, Bryansk, Kaluga ve Tula bölgelerinin semalarında 21 İHA daha etkisiz hale getirildi.İHA'ların 11'inin Kırım üzerinde vurulduğunu kaydeden bakanlık, Belgorod'da 5, Bryansk'ta 3, Kaluga ve Tula'da 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk