https://sputniknews.com.tr/20240129/rusya-harkov-bolgesindeki-yerlesim-yerini-kontrol-altina-aldi-1080158923.html

Rusya, Harkov Bölgesi’ndeki yerleşim yerini kontrol altına aldı

Rusya, Harkov Bölgesi’ndeki yerleşim yerini kontrol altına aldı

Rus ordusunun, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Harkov Bölgesi’nin Tabayevka köyünü kontrol altına aldığı belirtildi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T14:50+0300

2024-01-29T14:50+0300

2024-01-29T14:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

harkov

askeri operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Tabayevka köyü kontrol altına alındı. Ayrıca Harkov Bölgesi’nin Sinkovka köyünde Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun bu istikamette son 24 saatte verdiği kaybı yaklaşık 30 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet ve Msta-B tipi obüs oldu.Krasnıy Liman istikamentinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri ön cephedeki pozisyonunu iyileştirmeyi başardı ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarını bozguna uğrattı. Yaklaşık 280 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank ve üç otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu son 24 saatte bu istikamette yaklaşık 210 askerinin yanı sıra, iki kamyonet, iki D-30 obüsü ve Rapira anti-tank topunu kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 90 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine gerçekleştirilen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç kamyonet ve bir D-30 obüsü yok edildi.Herson istikametinde, mevzileri vurulan Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 40 asker ve dört otomobil oldu.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusunun 34 insansız hava aracını vurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240129/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait--iha-dusuruldu-1080142419.html

ukrayna

rusya

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, askeri operasyon