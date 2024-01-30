https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-savunma-bakani-soygudan-iskender-ve-kalibr-fuzelerinin-uretim-tesislerine-ziyaret-1080196413.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerine ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerine ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İskender ve Kalibr seyir füzelerinin üreticisi Almaz Antey firmasının tesislerini inceledi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T16:40+0300

2024-01-30T16:40+0300

2024-01-30T16:40+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

savunma sanayi

almaz-antey

silah

iskender füzesi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun Yekaterinburg kentine giderek özel askeri harekatta etkili bir şekilde kullanılan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre hava ve füze savunma sistemlerine yönelik güdümlü füze üretim planının 2 kattan fazla arttığını belirten Şoygu, bu alandaki devlet siparişlerinin eksiksiz olarak sağlanacağını umduğunu söyledi.Novator firmasının Genel Müdürü Farid Abdrahmanov, 2023 yılındaki önemli artışa rağmen devlet savunma siparişini tümüyle yerine getirdiklerini anımsatarak 2024'teki siparişlerin de şimdiden yüzde 17'sini tamamladıkları bilgisini paylaştı.Savunma Bakanı Şoygu, Kalinin Makine Sanayi Fabrikası'nı (MZİK) da ziyaret ederek S-300 ve Buk hava savunma sistemlerinin fırlatma düzeneklerinin nihai montaj atölyesinde incelemelerde bulundu. MZİK Genel Müdürü Nikolay Kleyn, 2023 yılındaki devlet siparişlerini vaktinden önce tamamladıklarını ve 2024'ün siparişlerine geçtiklerini kaydederek "Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/soygu-rusyada-2023te-silah-uretimi-katbekat-artti-1080077238.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, savunma sanayi, almaz-antey, silah, iskender füzesi