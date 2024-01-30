https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-savunma-bakani-soygudan-iskender-ve-kalibr-fuzelerinin-uretim-tesislerine-ziyaret-1080196413.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerine ziyaret
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerine ziyaret
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İskender ve Kalibr seyir füzelerinin üreticisi Almaz Antey firmasının tesislerini inceledi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T16:40+0300
2024-01-30T16:40+0300
2024-01-30T16:40+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
savunma sanayi
almaz-antey
silah
iskender füzesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun Yekaterinburg kentine giderek özel askeri harekatta etkili bir şekilde kullanılan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre hava ve füze savunma sistemlerine yönelik güdümlü füze üretim planının 2 kattan fazla arttığını belirten Şoygu, bu alandaki devlet siparişlerinin eksiksiz olarak sağlanacağını umduğunu söyledi.Novator firmasının Genel Müdürü Farid Abdrahmanov, 2023 yılındaki önemli artışa rağmen devlet savunma siparişini tümüyle yerine getirdiklerini anımsatarak 2024'teki siparişlerin de şimdiden yüzde 17'sini tamamladıkları bilgisini paylaştı.Savunma Bakanı Şoygu, Kalinin Makine Sanayi Fabrikası'nı (MZİK) da ziyaret ederek S-300 ve Buk hava savunma sistemlerinin fırlatma düzeneklerinin nihai montaj atölyesinde incelemelerde bulundu. MZİK Genel Müdürü Nikolay Kleyn, 2023 yılındaki devlet siparişlerini vaktinden önce tamamladıklarını ve 2024'ün siparişlerine geçtiklerini kaydederek "Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/soygu-rusyada-2023te-silah-uretimi-katbekat-artti-1080077238.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, savunma sanayi, almaz-antey, silah, iskender füzesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, savunma sanayi, almaz-antey, silah, iskender füzesi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerine ziyaret
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İskender ve Kalibr seyir füzelerinin üreticisi Almaz Antey firmasının tesislerini inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun Yekaterinburg kentine giderek özel askeri harekatta etkili bir şekilde kullanılan İskender ve Kalibr füzelerinin üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre hava ve füze savunma sistemlerine yönelik güdümlü füze üretim planının 2 kattan fazla arttığını belirten Şoygu, bu alandaki devlet siparişlerinin eksiksiz olarak sağlanacağını umduğunu söyledi.
Novator firmasının Genel Müdürü Farid Abdrahmanov, 2023 yılındaki önemli artışa rağmen devlet savunma siparişini tümüyle yerine getirdiklerini anımsatarak 2024'teki siparişlerin de şimdiden yüzde 17'sini tamamladıkları bilgisini paylaştı.
Savunma Bakanı Şoygu, Kalinin Makine Sanayi Fabrikası'nı (MZİK) da ziyaret ederek S-300 ve Buk hava savunma sistemlerinin fırlatma düzeneklerinin nihai montaj atölyesinde incelemelerde bulundu. MZİK Genel Müdürü Nikolay Kleyn, 2023 yılındaki devlet siparişlerini vaktinden önce tamamladıklarını ve 2024'ün siparişlerine geçtiklerini kaydederek "Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.