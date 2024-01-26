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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/soygu-rusyada-2023te-silah-uretimi-katbekat-artti-1080077238.html
Şoygu: Rusya'da 2023'te silah üretimi katbekat arttı
Şoygu: Rusya'da 2023'te silah üretimi katbekat arttı
Savunma Bakanı Şoygu, Askeri Ürün Kabul Günü'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Rusya'da ana silah ve mühimmat türlerinin üretiminde katbekat artış elde... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:34+0300
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ukrayna krizi
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rusya
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Rusya savunma sanayisinin bunu üretimhaneleri modernize ederek ve üretim kapasitesini artırarak başardığını anlatan Şoygu, "Birçok işletmede yeni atölyeler, üretim hatları, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış alanlar hizmete alındı, önemli sayıda kalifiye uzman istihdam edildi ve bazı durumlarda işletmeler 24 saat çalışma rejimine geçti" dedi.Savunma Bakanı, üretilen ekipmanın özel askeri harekat bölgesine gönderilerek Rus ordusunun muharebe imkan ve kabiliyetlerini artırdığının altını çizip askeri teçhizatın yerinde hızlı onarımı ve bakımı için bir sistemin kurulduğunu da vurguladı.Mevcut koşullar dikkate alındığında, yakalanan üretim temposunun düşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Şoygu, "Rusya'nın teknolojik bağımsızlığını sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz. Oluşan koşullar altında, askeri ürünlerin mevcut üretim temposunun düşürülmesi kabul edilemez, özellikle talep gören ürünlerin üretiminin arttırılması önemlidir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html
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Şoygu: Rusya'da 2023'te silah üretimi katbekat arttı

17:34 26.01.2024
© Sputnik / Алексей ДаничевRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
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Savunma Bakanı Şoygu, Askeri Ürün Kabul Günü'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Rusya'da ana silah ve mühimmat türlerinin üretiminde katbekat artış elde edildiğini söyledi.
Rusya savunma sanayisinin bunu üretimhaneleri modernize ederek ve üretim kapasitesini artırarak başardığını anlatan Şoygu, "Birçok işletmede yeni atölyeler, üretim hatları, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış alanlar hizmete alındı, önemli sayıda kalifiye uzman istihdam edildi ve bazı durumlarda işletmeler 24 saat çalışma rejimine geçti" dedi.

Savunma Bakanı, üretilen ekipmanın özel askeri harekat bölgesine gönderilerek Rus ordusunun muharebe imkan ve kabiliyetlerini artırdığının altını çizip askeri teçhizatın yerinde hızlı onarımı ve bakımı için bir sistemin kurulduğunu da vurguladı.

Mevcut koşullar dikkate alındığında, yakalanan üretim temposunun düşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Şoygu, "Rusya'nın teknolojik bağımsızlığını sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz. Oluşan koşullar altında, askeri ürünlerin mevcut üretim temposunun düşürülmesi kabul edilemez, özellikle talep gören ürünlerin üretiminin arttırılması önemlidir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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