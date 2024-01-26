Şoygu: Rusya'da 2023'te silah üretimi katbekat arttı
© Sputnik / Алексей ДаничевRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin
© Sputnik / Алексей Даничев
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Savunma Bakanı Şoygu, Askeri Ürün Kabul Günü'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Rusya'da ana silah ve mühimmat türlerinin üretiminde katbekat artış elde edildiğini söyledi.
Rusya savunma sanayisinin bunu üretimhaneleri modernize ederek ve üretim kapasitesini artırarak başardığını anlatan Şoygu, "Birçok işletmede yeni atölyeler, üretim hatları, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış alanlar hizmete alındı, önemli sayıda kalifiye uzman istihdam edildi ve bazı durumlarda işletmeler 24 saat çalışma rejimine geçti" dedi.
Savunma Bakanı, üretilen ekipmanın özel askeri harekat bölgesine gönderilerek Rus ordusunun muharebe imkan ve kabiliyetlerini artırdığının altını çizip askeri teçhizatın yerinde hızlı onarımı ve bakımı için bir sistemin kurulduğunu da vurguladı.
Mevcut koşullar dikkate alındığında, yakalanan üretim temposunun düşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Şoygu, "Rusya'nın teknolojik bağımsızlığını sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz. Oluşan koşullar altında, askeri ürünlerin mevcut üretim temposunun düşürülmesi kabul edilemez, özellikle talep gören ürünlerin üretiminin arttırılması önemlidir" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı, üretilen ekipmanın özel askeri harekat bölgesine gönderilerek Rus ordusunun muharebe imkan ve kabiliyetlerini artırdığının altını çizip askeri teçhizatın yerinde hızlı onarımı ve bakımı için bir sistemin kurulduğunu da vurguladı.
Mevcut koşullar dikkate alındığında, yakalanan üretim temposunun düşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Şoygu, "Rusya'nın teknolojik bağımsızlığını sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz. Oluşan koşullar altında, askeri ürünlerin mevcut üretim temposunun düşürülmesi kabul edilemez, özellikle talep gören ürünlerin üretiminin arttırılması önemlidir" ifadelerini kullandı.