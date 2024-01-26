https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı kazanılan zafer Rusya için kutsal

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı kazanılan zafer Rusya için kutsal

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin 2. Dünya Savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin korunmasına, toplama kampı mahkumlarının ve... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T14:45+0300

2024-01-26T14:45+0300

2024-01-26T14:45+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yahudiler

ikinci dünya savaşı

nazizm

zafer

kutsal

uluslararası holokost kurbanlarını anma günü

sovyetler birliği

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Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta yapılan 'Uluslararası Holokost Anma Günü' etkinliğinin konuk ve katılımcılarına mesaj gönderdi."2. Dünya Savaşı'nın ne kadar keder ve acı getirdiğini, atalarımızın Anavatan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için, Nazizm ve onun canavar ideolojisine karşı kazanılan zafer için ne kadar büyük bir bedel ödediğini ve insanlığa karşı korkunç suçlara karışanlara ne kadar hukuki, manevi, ahlaki bir ceza verdiğini asla unutmayacağız" diyen Putin, 2. Dünya Savaşı'nın anısını korumanın Rus devletinin ve toplumunun ilkesel tutumu olduğunun altını çizdi.Putin açıklamasında şu sözleri kaydetti:Mesajının sonunda Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin ve tabii ki Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle düzenlenen geleneksel anma etkinliklerinin bu önemli, büyük ölçekli çalışmaya büyük katkı sağladığını vurguladı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/vladimir-putin-rusyanin-cikarlarinin-yok-sayilmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1080039286.html

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rusya, vladimir putin, yahudiler, ikinci dünya savaşı, nazizm, zafer, kutsal, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, sovyetler birliği