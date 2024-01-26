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https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html
Putin: 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı kazanılan zafer Rusya için kutsal
Putin: 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı kazanılan zafer Rusya için kutsal
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin 2. Dünya Savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin korunmasına, toplama kampı mahkumlarının ve... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:45+0300
2024-01-26T14:45+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yahudiler
ikinci dünya savaşı
nazizm
zafer
kutsal
uluslararası holokost kurbanlarını anma günü
sovyetler birliği
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Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta yapılan 'Uluslararası Holokost Anma Günü' etkinliğinin konuk ve katılımcılarına mesaj gönderdi."2. Dünya Savaşı'nın ne kadar keder ve acı getirdiğini, atalarımızın Anavatan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için, Nazizm ve onun canavar ideolojisine karşı kazanılan zafer için ne kadar büyük bir bedel ödediğini ve insanlığa karşı korkunç suçlara karışanlara ne kadar hukuki, manevi, ahlaki bir ceza verdiğini asla unutmayacağız" diyen Putin, 2. Dünya Savaşı'nın anısını korumanın Rus devletinin ve toplumunun ilkesel tutumu olduğunun altını çizdi.Putin açıklamasında şu sözleri kaydetti:Mesajının sonunda Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin ve tabii ki Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle düzenlenen geleneksel anma etkinliklerinin bu önemli, büyük ölçekli çalışmaya büyük katkı sağladığını vurguladı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/vladimir-putin-rusyanin-cikarlarinin-yok-sayilmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1080039286.html
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rusya, vladimir putin, yahudiler, ikinci dünya savaşı, nazizm, zafer, kutsal, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, sovyetler birliği
rusya, vladimir putin, yahudiler, ikinci dünya savaşı, nazizm, zafer, kutsal, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, sovyetler birliği

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı kazanılan zafer Rusya için kutsal

14:45 26.01.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin 2. Dünya Savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin korunmasına, toplama kampı mahkumlarının ve Nazilerin cezalandırıcı kuvvetlerinin kurbanlarının anılmasına önemli bir katkıda bulunuyor.
Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta yapılan 'Uluslararası Holokost Anma Günü' etkinliğinin konuk ve katılımcılarına mesaj gönderdi.
"2. Dünya Savaşı'nın ne kadar keder ve acı getirdiğini, atalarımızın Anavatan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için, Nazizm ve onun canavar ideolojisine karşı kazanılan zafer için ne kadar büyük bir bedel ödediğini ve insanlığa karşı korkunç suçlara karışanlara ne kadar hukuki, manevi, ahlaki bir ceza verdiğini asla unutmayacağız" diyen Putin, 2. Dünya Savaşı'nın anısını korumanın Rus devletinin ve toplumunun ilkesel tutumu olduğunun altını çizdi.
Putin açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bu hatıra bizim için kutsaldır. Bundan dolayı da tarihi gerçeği korumak, savaşçıların isimlerini, sivillerin kaderlerini, toplama kampı mahkumlarının biyografilerini, Nazi cellatlarının kurbanlarının biyografilerini yeniden canlandırmak için çabalayan herkesin aktif sivil tutumu ve özverili çalışması çok önemlidir.
Mesajının sonunda Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin ve tabii ki Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle düzenlenen geleneksel anma etkinliklerinin bu önemli, büyük ölçekli çalışmaya büyük katkı sağladığını vurguladı.
Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.
Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
DÜNYA
Vladimir Putin: Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz
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