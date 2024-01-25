Vladimir Putin: Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz

Kant elbette hem o dönemin hem de bizim en büyük düşünürlerimizden biri. Önde gelen düşünürlerden biridir. Ve elbette onun kendi aklıyla yaşama çağrısı bugün de her zamanki kadar geçerlidir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke kendi aklıyla yaşamalı ve ulusal çıkarları tarafından yönlendirilmelidir. Bu, başkalarının çıkarlarını önemsemediğimiz anlamına gelmez. Zira kendi çıkarlarımız tarafından yönlendirilmek ve başarılı olmak, ortaklarımızın çıkarlarına saygı duymak anlamına gelir. Bizim yaptığımız budur, ancak Rusya'nın çıkarlarının ihmal edilmesine asla izin vermeyeceğiz.