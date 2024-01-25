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Vladimir Putin: Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz
Vladimir Putin: Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz
Devlet Başkanı Putin Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:37+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
kaliningrad
immanuel kant baltık federal üniversitesi
ulusal çıkar
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Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve başkalarının bu çıkarları yok saymasına yahut ihmal etmesine etmesine asla izin vermeyeceğini dile getirdi. Putin konuşmasında şu sözleri zikretti:'Bazı ülkeler kendi akıllarıyla yaşamaları gerektiğini unuttu'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin kişinin kendi aklıyla yaşaması gerektiği tezini unuttuğunu ve başkasının aklıyla yaşadıklarını, bunun da onları iyiye götürmeyeceğini söyledi.Kaliningrad'da üniversite öğrencileriyle yaptığı bir toplantıda Putin şu sözleri kaydetti:Putin konuşmasında insanın bu temel fikirler tarafından yönlendirilmesi ve kendi aklıyla yaşaması gerektiğini vurguladı.
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rusya, vladimir putin, kaliningrad, immanuel kant baltık federal üniversitesi, ulusal çıkar
rusya, vladimir putin, kaliningrad, immanuel kant baltık federal üniversitesi, ulusal çıkar

Vladimir Putin: Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz

16:37 25.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNA
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Devlet Başkanı Putin Rusya'nın çıkarlarının yok sayılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve başkalarının bu çıkarları yok saymasına yahut ihmal etmesine etmesine asla izin vermeyeceğini dile getirdi.
Putin konuşmasında şu sözleri zikretti:
Kant elbette hem o dönemin hem de bizim en büyük düşünürlerimizden biri. Önde gelen düşünürlerden biridir. Ve elbette onun kendi aklıyla yaşama çağrısı bugün de her zamanki kadar geçerlidir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke kendi aklıyla yaşamalı ve ulusal çıkarları tarafından yönlendirilmelidir. Bu, başkalarının çıkarlarını önemsemediğimiz anlamına gelmez. Zira kendi çıkarlarımız tarafından yönlendirilmek ve başarılı olmak, ortaklarımızın çıkarlarına saygı duymak anlamına gelir. Bizim yaptığımız budur, ancak Rusya'nın çıkarlarının ihmal edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

'Bazı ülkeler kendi akıllarıyla yaşamaları gerektiğini unuttu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin kişinin kendi aklıyla yaşaması gerektiği tezini unuttuğunu ve başkasının aklıyla yaşadıklarını, bunun da onları iyiye götürmeyeceğini söyledi.
Kaliningrad'da üniversite öğrencileriyle yaptığı bir toplantıda Putin şu sözleri kaydetti:
Bu bahsettiğiniz söz, farklı şekillerde tercüme ediliyor ama ben sizin söylediğiniz şu tercümeyi seviyorum: 'Aklınızı nasıl kullanacağınızı bilin'. Bu çok doğru. Ne söylenebilirse, o gereklidir. Ve bunun için çabalayın. Bazı ülkelerde, komşularımızda bu tez unutuldu. Herkes, en azından birçoğu, başkalarının aklıyla yaşıyor. Bu onları iyiye götürmez. Ve götürmüyor da.
Putin konuşmasında insanın bu temel fikirler tarafından yönlendirilmesi ve kendi aklıyla yaşaması gerektiğini vurguladı.
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