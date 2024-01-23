https://sputniknews.com.tr/20240123/putin-genis-aileleri-ulkenin-belkemigi-olarak-nitelendirdi-1079957179.html
Putin geniş aileleri ülkenin belkemiği olarak nitelendirdi
Putin geniş aileleri ülkenin belkemiği olarak nitelendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geniş aileleri Rusya'nın belkemiği olarak nitelendirerek, geleneksel değerlerin aileyi ve ülkeyi bir arada tutan... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T17:29+0300
2024-01-23T17:29+0300
2024-01-23T17:29+0300
dünya
rusya
vladimir putin
aile
çocuk
vatan
ülke
gelenek
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Hükümet destekli ‘Rusya’da Aile’ yarışmasının kazananlarıyla bir araya gelen Rus lider, çok çocuklu geniş bir ailenin ülkenin belkemiği olduğunu vurgulayarak, ülkenin tüm iç ve ekonomik politikalarının bir şekilde ailelere destekle bağlantılı olduğunu anımsattı.“Tüm ulusal projelerimiz şu ya da bu şekilde aile etrafında dönmektedir” diyen Rus lider, çok çocuk yapmanın önemine değindiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Rus lider, geleneksel yeni yıl mesajında 2024 yılının Rusya'da ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatmış, konuşmasını, “Gerçek ve büyük bir aile, elbette çocukların özgürce büyüyebildiği bir ailedir” diye sonlandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231231/putinden-yeni-yil-mesaji-ileriye-gitmeli-gelecegi-yaratmaliyiz-1079223963.html
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rusya, vladimir putin, aile, çocuk, vatan, ülke, gelenek
rusya, vladimir putin, aile, çocuk, vatan, ülke, gelenek
Putin geniş aileleri ülkenin belkemiği olarak nitelendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geniş aileleri Rusya'nın belkemiği olarak nitelendirerek, geleneksel değerlerin aileyi ve ülkeyi bir arada tutan niteliklerle beslendiğinin altını çizdi.
Hükümet destekli ‘Rusya’da Aile’ yarışmasının kazananlarıyla bir araya gelen Rus lider, çok çocuklu geniş bir ailenin ülkenin belkemiği olduğunu vurgulayarak, ülkenin tüm iç ve ekonomik politikalarının bir şekilde ailelere destekle bağlantılı olduğunu anımsattı.
“Tüm ulusal projelerimiz şu ya da bu şekilde aile etrafında dönmektedir” diyen Rus lider, çok çocuk yapmanın önemine değindiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Genel olarak değer verdiğimiz aile kavramında özellikle çok çocuklu ailenin önemi çok daha büyük. Geniş bir aile neden bu kadar önemli? Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü hem ailenin hem de ülkenin dayandığı, bir insanın temel niteliklerinin yetiştirildiği yer burasıdır. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve özen, çalışkanlık ve yaşayan bir organizma olan aile ile bağlantılı olan her şey, sürekli olarak bahsettiğimiz ve desteklediğimiz geleneksel değerlerdir."
Rus lider, geleneksel yeni yıl mesajında 2024 yılının Rusya'da ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatmış, konuşmasını, “Gerçek ve büyük bir aile, elbette çocukların özgürce büyüyebildiği bir ailedir” diye sonlandırmıştı.