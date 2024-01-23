Putin geniş aileleri ülkenin belkemiği olarak nitelendirdi

“Genel olarak değer verdiğimiz aile kavramında özellikle çok çocuklu ailenin önemi çok daha büyük. Geniş bir aile neden bu kadar önemli? Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü hem ailenin hem de ülkenin dayandığı, bir insanın temel niteliklerinin yetiştirildiği yer burasıdır. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve özen, çalışkanlık ve yaşayan bir organizma olan aile ile bağlantılı olan her şey, sürekli olarak bahsettiğimiz ve desteklediğimiz geleneksel değerlerdir."