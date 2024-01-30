https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleriyle-ticarete-buyuk-onem-veriyor-1080193281.html

Rusya: BRICS ülkeleri, ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor

Rusya: BRICS ülkeleri, ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS ülkelerinin, küresel mali sistemde doların olumsuz etkilerini azaltmak için örgüt içindeki ticarette... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T15:23+0300

2024-01-30T15:23+0300

2024-01-30T15:23+0300

ekonomi

rusya

brics

ticaret

ulusal para birimleri

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

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BRICS liderlerinin vekil ve vekil yardımcılarının toplantısında açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “1 Ocak 2024’ten itibaren BRICS’e beş yeni ülke katıldı. Mısır, Etiyopya, İran, BAE ve Suudi Arabistan grubun tam üyesi oldu. Genişletilmiş bir BRICS, dünya sahnesindeki durumu yansıtacak daha adil ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın BRICS dönem başkanlığı sırasında, Nijniy Novgorod şehrinde haziranda yapılacak dışişleri bakanları toplantısı ve Kazan şehrinde ekimde yapılacak zirve dahil 200’den fazla etkinliğin planlandığını anımsatan diplomat, halihazırda 30’a yakın ülkenin BRICS üyeliğine veya işbirliğinin geliştirilmesine ilgi gösterdiğini kaydetti.Rusya’nın dönem başkanlığının, grup içinde ticaret ve yatırımlar için uzun vadeli olumlu sonuçları olacağını kaydeden Ryabkov, önceliklerden birinin, işbirliğinin mali ve ekonomik parametreleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240108/bati-medyasi-bricsin-genislemesi-batinin-rusya-ve-iran-uzerindeki-baskisini-hafifletecek-1079432044.html

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rusya, brics, ticaret, ulusal para birimleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov