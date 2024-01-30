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Rusya: BRICS ülkeleri, ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor
Rusya: BRICS ülkeleri, ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS ülkelerinin, küresel mali sistemde doların olumsuz etkilerini azaltmak için örgüt içindeki ticarette... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T15:23+0300
2024-01-30T15:23+0300
ekonomi
rusya
brics
ticaret
ulusal para birimleri
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
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BRICS liderlerinin vekil ve vekil yardımcılarının toplantısında açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “1 Ocak 2024’ten itibaren BRICS’e beş yeni ülke katıldı. Mısır, Etiyopya, İran, BAE ve Suudi Arabistan grubun tam üyesi oldu. Genişletilmiş bir BRICS, dünya sahnesindeki durumu yansıtacak daha adil ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın BRICS dönem başkanlığı sırasında, Nijniy Novgorod şehrinde haziranda yapılacak dışişleri bakanları toplantısı ve Kazan şehrinde ekimde yapılacak zirve dahil 200’den fazla etkinliğin planlandığını anımsatan diplomat, halihazırda 30’a yakın ülkenin BRICS üyeliğine veya işbirliğinin geliştirilmesine ilgi gösterdiğini kaydetti.Rusya’nın dönem başkanlığının, grup içinde ticaret ve yatırımlar için uzun vadeli olumlu sonuçları olacağını kaydeden Ryabkov, önceliklerden birinin, işbirliğinin mali ve ekonomik parametreleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240108/bati-medyasi-bricsin-genislemesi-batinin-rusya-ve-iran-uzerindeki-baskisini-hafifletecek-1079432044.html
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rusya, brics, ticaret, ulusal para birimleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
rusya, brics, ticaret, ulusal para birimleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov

Rusya: BRICS ülkeleri, ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor

15:23 30.01.2024
© AP Photo / Eraldo PeresRusya BRICS
Rusya BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS ülkelerinin, küresel mali sistemde doların olumsuz etkilerini azaltmak için örgüt içindeki ticarette ulusal para birimlerinin payını artırmaya odaklandığını belirtti.
BRICS liderlerinin vekil ve vekil yardımcılarının toplantısında açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “1 Ocak 2024’ten itibaren BRICS’e beş yeni ülke katıldı. Mısır, Etiyopya, İran, BAE ve Suudi Arabistan grubun tam üyesi oldu. Genişletilmiş bir BRICS, dünya sahnesindeki durumu yansıtacak daha adil ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacak” ifadesini kullandı.
Rusya’nın BRICS dönem başkanlığı sırasında, Nijniy Novgorod şehrinde haziranda yapılacak dışişleri bakanları toplantısı ve Kazan şehrinde ekimde yapılacak zirve dahil 200’den fazla etkinliğin planlandığını anımsatan diplomat, halihazırda 30’a yakın ülkenin BRICS üyeliğine veya işbirliğinin geliştirilmesine ilgi gösterdiğini kaydetti.
Rusya’nın dönem başkanlığının, grup içinde ticaret ve yatırımlar için uzun vadeli olumlu sonuçları olacağını kaydeden Ryabkov, önceliklerden birinin, işbirliğinin mali ve ekonomik parametreleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Liderlerin Johannesburg Zirvesi’nde aldığı karara uygun olarak, dolara dayalı mali sistemin hakimiyetinin olumsuz sonuçlarını azaltmak ve uluslararası mali alanda kalkınmakta olan ülkelerin rolünü artırmak için BRICS içindeki ticarette ulusal para birimlerinin, çeşitli araç ve platformların kullanımını artırmanın yollarını arayacağız. Ayrıca inovasyon ve yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesine özel önem vereceğiz ve BRICS bünyesinde Endüstriyel Yeterlilik Merkezi’nin kurulması fikri üzerinde de çalışacak.”
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