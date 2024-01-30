Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Araçlardaki hasarı görüntü üzerinden tespit edebilen Türk girişimi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Girişimcilik sadece para kazanmayla alakalı değil. Özgür olmakla, yaratıcılıkla alakalı bir mesele'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-abdnin-ingiltereye-yeniden-nukleer-silah-konuslandirma-planlarina-karsi-uyardi-1080194816.html
Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı
Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İngiltere’ye yeniden taktik nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardıklarını belirtti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T15:59+0300
2024-01-30T15:59+0300
dünya
rusya
abd
ingiltere
nükleer silah
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102569/96/1025699629_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e1b4decfbb906b1a4cd1edce6d4c6f2.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD taktik nükleer silahın yeniden İngiltere topraklarına dönme olasılığına gelince bu istikrar bozucu adıma karşı onları şiddetle uyarmak isteriz” şeklinde konuştu.Bu adımın, İngiltere ve ABD’nin güvenliğini güçlendirmeyeceğini kaydeden Rus diplomat, “Bunun bizi yıldırma etkisi yok. Bu sadece Avrupa’da genel gerilim ve tehdit seviyesini artıracak. Avrupa güvenliğini sağlama konusunda yaşanan oldukça üzücü deneyime rağmen Londra ve Washington’daki savaş taraftarları son yıllardan hiçbir ders çıkarmadığını, yani böyle bir senaryonun mümkün olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.ABD ve İngiltere’den bu konuda açık ve doğrudan sinyaller alma konusunda iddialı olmadıklarını söyleyen Ryabkov, “Olan biteni izlemek ve bundan bir sonuca varmak için başka seçeneklerimiz var. ABD liderliğindeki NATO’yu, giderek tehlikeli hale gelen gerilimi daha da artırmama konusunda uyarıyoruz” diye ekledi.ABD'nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiaları, İngiliz The Telegraph gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde yer almıştı.Haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürüldü.Üste yeni bir tesis için yapılan satın alma sözleşmelerinin ABD'nin İngiltere'ye nükleer başlık yerleştirme planlarını doğruladığına işaret edilen haberde, yerleştirilecek başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olduğu vurgulandı.Haberde söz konusu Pentagon belgelerinde, üste bulunacak askeri personeli "yüksek değerli varlıklara" yönelik saldırılardan korumak için tasarlanmış balistik kalkanlar da dahil olmak üzere yeni ekipmanların sipariş edildiği kaydedildi.Haberde ayrıca geçen ağustosta ABD hükümetinin satın alımlara ilişkin internet sitesinde de özel sektör yüklenicilerinden Lakenheath'teki birliklerin silahlı saldırılar, zorla giriş ve balistik saldırılardan korunması için nöbetçi kulübeler istendiği belirtildi.Öte yandan üsteki Amerikan kuvvetlerine yönelik yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacağı ifade ediliyor.Belgelere göre Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir Pentagon sözcüsü ise ABD'nin müttefik ülkelerde bulunan tesislerini rutin olarak geliştirdiğini, bir yerdeki nükleer silahın varlığını veya yokluğunu doğrulamak gibi bir politikasının da olmadığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/ortadoguda-nukleer-silaha-sahip-ulkelerin-etki-alanlarinda-gerilim-tirmaniyor---1079826912.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102569/96/1025699629_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_799c408c845bd05052c074eac518efe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, ingiltere, nükleer silah, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
rusya, abd, ingiltere, nükleer silah, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov

Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı

15:59 30.01.2024
© BRICS Photohost / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© BRICS Photohost
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İngiltere’ye yeniden taktik nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD taktik nükleer silahın yeniden İngiltere topraklarına dönme olasılığına gelince bu istikrar bozucu adıma karşı onları şiddetle uyarmak isteriz” şeklinde konuştu.
Bu adımın, İngiltere ve ABD’nin güvenliğini güçlendirmeyeceğini kaydeden Rus diplomat, “Bunun bizi yıldırma etkisi yok. Bu sadece Avrupa’da genel gerilim ve tehdit seviyesini artıracak. Avrupa güvenliğini sağlama konusunda yaşanan oldukça üzücü deneyime rağmen Londra ve Washington’daki savaş taraftarları son yıllardan hiçbir ders çıkarmadığını, yani böyle bir senaryonun mümkün olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
ABD ve İngiltere’den bu konuda açık ve doğrudan sinyaller alma konusunda iddialı olmadıklarını söyleyen Ryabkov, “Olan biteni izlemek ve bundan bir sonuca varmak için başka seçeneklerimiz var. ABD liderliğindeki NATO’yu, giderek tehlikeli hale gelen gerilimi daha da artırmama konusunda uyarıyoruz” diye ekledi.
ABD'nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiaları, İngiliz The Telegraph gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde yer almıştı.
Haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürüldü.
Üste yeni bir tesis için yapılan satın alma sözleşmelerinin ABD'nin İngiltere'ye nükleer başlık yerleştirme planlarını doğruladığına işaret edilen haberde, yerleştirilecek başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olduğu vurgulandı.
Haberde söz konusu Pentagon belgelerinde, üste bulunacak askeri personeli "yüksek değerli varlıklara" yönelik saldırılardan korumak için tasarlanmış balistik kalkanlar da dahil olmak üzere yeni ekipmanların sipariş edildiği kaydedildi.
Haberde ayrıca geçen ağustosta ABD hükümetinin satın alımlara ilişkin internet sitesinde de özel sektör yüklenicilerinden Lakenheath'teki birliklerin silahlı saldırılar, zorla giriş ve balistik saldırılardan korunması için nöbetçi kulübeler istendiği belirtildi.
Öte yandan üsteki Amerikan kuvvetlerine yönelik yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacağı ifade ediliyor.
Belgelere göre Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir Pentagon sözcüsü ise ABD'nin müttefik ülkelerde bulunan tesislerini rutin olarak geliştirdiğini, bir yerdeki nükleer silahın varlığını veya yokluğunu doğrulamak gibi bir politikasının da olmadığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.
Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
MULTİMEDYA
Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor
19 Ocak, 19:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала