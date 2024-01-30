https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-abdnin-ingiltereye-yeniden-nukleer-silah-konuslandirma-planlarina-karsi-uyardi-1080194816.html

Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı

Rusya ABD’nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İngiltere’ye yeniden taktik nükleer silah konuşlandırma planlarına karşı uyardıklarını belirtti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T15:59+0300

2024-01-30T15:59+0300

2024-01-30T15:59+0300

dünya

rusya

abd

ingiltere

nükleer silah

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, “ABD taktik nükleer silahın yeniden İngiltere topraklarına dönme olasılığına gelince bu istikrar bozucu adıma karşı onları şiddetle uyarmak isteriz” şeklinde konuştu.Bu adımın, İngiltere ve ABD’nin güvenliğini güçlendirmeyeceğini kaydeden Rus diplomat, “Bunun bizi yıldırma etkisi yok. Bu sadece Avrupa’da genel gerilim ve tehdit seviyesini artıracak. Avrupa güvenliğini sağlama konusunda yaşanan oldukça üzücü deneyime rağmen Londra ve Washington’daki savaş taraftarları son yıllardan hiçbir ders çıkarmadığını, yani böyle bir senaryonun mümkün olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.ABD ve İngiltere’den bu konuda açık ve doğrudan sinyaller alma konusunda iddialı olmadıklarını söyleyen Ryabkov, “Olan biteni izlemek ve bundan bir sonuca varmak için başka seçeneklerimiz var. ABD liderliğindeki NATO’yu, giderek tehlikeli hale gelen gerilimi daha da artırmama konusunda uyarıyoruz” diye ekledi.ABD'nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiaları, İngiliz The Telegraph gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde yer almıştı.Haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürüldü.Üste yeni bir tesis için yapılan satın alma sözleşmelerinin ABD'nin İngiltere'ye nükleer başlık yerleştirme planlarını doğruladığına işaret edilen haberde, yerleştirilecek başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olduğu vurgulandı.Haberde söz konusu Pentagon belgelerinde, üste bulunacak askeri personeli "yüksek değerli varlıklara" yönelik saldırılardan korumak için tasarlanmış balistik kalkanlar da dahil olmak üzere yeni ekipmanların sipariş edildiği kaydedildi.Haberde ayrıca geçen ağustosta ABD hükümetinin satın alımlara ilişkin internet sitesinde de özel sektör yüklenicilerinden Lakenheath'teki birliklerin silahlı saldırılar, zorla giriş ve balistik saldırılardan korunması için nöbetçi kulübeler istendiği belirtildi.Öte yandan üsteki Amerikan kuvvetlerine yönelik yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacağı ifade ediliyor.Belgelere göre Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir Pentagon sözcüsü ise ABD'nin müttefik ülkelerde bulunan tesislerini rutin olarak geliştirdiğini, bir yerdeki nükleer silahın varlığını veya yokluğunu doğrulamak gibi bir politikasının da olmadığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/ortadoguda-nukleer-silaha-sahip-ulkelerin-etki-alanlarinda-gerilim-tirmaniyor---1079826912.html

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rusya, abd, ingiltere, nükleer silah, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov