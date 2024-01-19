https://sputniknews.com.tr/20240119/ortadoguda-nukleer-silaha-sahip-ulkelerin-etki-alanlarinda-gerilim-tirmaniyor---1079826912.html
Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor
Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor
Son zamanda Ortadoğu ve Asya'da yaşanan gerilimin aktörleri arasında nükleer silaha sahip olan veya nükleer güç olma yolunda ilerleyen ülkeler yer alıyor. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T19:07+0300
2024-01-19T19:07+0300
2024-01-19T19:07+0300
multimedya
infografik
ortadoğu
asya
pakistan
pakistan-hindistan gerilimi
hindistan
israil
iran
füze saldırısı
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Hindistan ile Pakistan ve İsrail ile İran arasındaki geleneksel gerginliğe son günlerde karşılıklı füze saldırıları düzenleyen İran-Pakistan gerilimi de eklendi. Son zamanda tansiyonun yükseldiği Ortadoğu bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.
asya
pakistan
hindistan
israil
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infografik, ortadoğu, asya, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi, hindistan, israil, iran, füze saldırısı, nükleer silah, инфографика
infografik, ortadoğu, asya, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi, hindistan, israil, iran, füze saldırısı, nükleer silah, инфографика
Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor
Son zamanda Ortadoğu ve Asya'da yaşanan gerilimin aktörleri arasında nükleer silaha sahip olan veya nükleer güç olma yolunda ilerleyen ülkeler yer alıyor.
Hindistan ile Pakistan ve İsrail ile İran arasındaki geleneksel gerginliğe son günlerde karşılıklı füze saldırıları düzenleyen İran-Pakistan gerilimi de eklendi.
Son zamanda tansiyonun yükseldiği Ortadoğu bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.