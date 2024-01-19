https://sputniknews.com.tr/20240119/ortadoguda-nukleer-silaha-sahip-ulkelerin-etki-alanlarinda-gerilim-tirmaniyor---1079826912.html

Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor

Ortadoğu'da nükleer silaha sahip ülkelerin etki alanlarında gerilim tırmanıyor

Son zamanda Ortadoğu ve Asya'da yaşanan gerilimin aktörleri arasında nükleer silaha sahip olan veya nükleer güç olma yolunda ilerleyen ülkeler yer alıyor. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T19:07+0300

2024-01-19T19:07+0300

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pakistan-hindistan gerilimi

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israil

iran

füze saldırısı

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Hindistan ile Pakistan ve İsrail ile İran arasındaki geleneksel gerginliğe son günlerde karşılıklı füze saldırıları düzenleyen İran-Pakistan gerilimi de eklendi. Son zamanda tansiyonun yükseldiği Ortadoğu bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.

asya

pakistan

hindistan

israil

iran

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infografik, ortadoğu, asya, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi, hindistan, israil, iran, füze saldırısı, nükleer silah, инфографика