https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-uzman-turkiye-her-zaman-bagimsiz-bir-durus-ortaya-koyuyor-1080203980.html

Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor

Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor

Türkiye'nin boğazların statüsüne ilişkin kararını değerlendiren Rus uzman Konstantin Blohin, Ankara’nın hem Montrö Sözleşmesi’ne hem de kendi çıkarlarına sıkı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T19:57+0300

2024-01-30T19:57+0300

2024-01-30T19:57+0300

türkiye

görüş

rus

montrö

hakan fidan

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması hakkında konuştu. Türk diplomat, “Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” vurgusunu yaptı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu açıklamasını Sputnik’e yorumladı.Rus uzman, “ABD geleneksel olarak Türkiye'ye baskı uygulamaya ve onu NATO'nun demir mantığına entegre etmeye çalışıyor. Türkiye ise bağımsız çizgisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi politikası S-400 sistemlerine ilişkin kararlara da, ‘tahıl anlaşmasının’ hazırlanmasına da, Ukrayna ile müzakere sürecini yumuşatma girişimlerine de yansıdı. Türkiye'nin hem Montrö meselesinde, hem de diğer meselelerde her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyduğu ortada” diye konuştu.Washington’un baskı yapmaya devam edeceğini ancak Türkiye için Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Blohin, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240130/hakan-fidandan-sert-montro-cikisi-akildan-gecirilmesi-bile-soz-konusu-olamaz-1080189614.html

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türkiye, rus, montrö, hakan fidan