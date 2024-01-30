Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Araçlardaki hasarı görüntü üzerinden tespit edebilen Türk girişimi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Girişimcilik sadece para kazanmayla alakalı değil. Özgür olmakla, yaratıcılıkla alakalı bir mesele'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Teksas’daki kriz ayrılıkçılıktan çok ABD seçimine yönelik Trump’ı ekarte etmeyin mesajı’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-uzman-turkiye-her-zaman-bagimsiz-bir-durus-ortaya-koyuyor-1080203980.html
Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor
Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor
Türkiye'nin boğazların statüsüne ilişkin kararını değerlendiren Rus uzman Konstantin Blohin, Ankara’nın hem Montrö Sözleşmesi’ne hem de kendi çıkarlarına sıkı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T19:57+0300
2024-01-30T19:57+0300
türkiye
görüş
rus
montrö
hakan fidan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e2d0bc85bd251c423affadf2c5a09f1.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması hakkında konuştu. Türk diplomat, “Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” vurgusunu yaptı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu açıklamasını Sputnik’e yorumladı.Rus uzman, “ABD geleneksel olarak Türkiye'ye baskı uygulamaya ve onu NATO'nun demir mantığına entegre etmeye çalışıyor. Türkiye ise bağımsız çizgisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi politikası S-400 sistemlerine ilişkin kararlara da, ‘tahıl anlaşmasının’ hazırlanmasına da, Ukrayna ile müzakere sürecini yumuşatma girişimlerine de yansıdı. Türkiye'nin hem Montrö meselesinde, hem de diğer meselelerde her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyduğu ortada” diye konuştu.Washington’un baskı yapmaya devam edeceğini ancak Türkiye için Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Blohin, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240130/hakan-fidandan-sert-montro-cikisi-akildan-gecirilmesi-bile-soz-konusu-olamaz-1080189614.html
montrö
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68b5a3dbebcb3a6b02ebed9e0b67d7c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rus, montrö, hakan fidan
türkiye, rus, montrö, hakan fidan

Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor

19:57 30.01.2024
© AP Photo / Maxim ShemetovDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Maxim Shemetov
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Türkiye'nin boğazların statüsüne ilişkin kararını değerlendiren Rus uzman Konstantin Blohin, Ankara’nın hem Montrö Sözleşmesi’ne hem de kendi çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması hakkında konuştu. Türk diplomat, “Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” vurgusunu yaptı.
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu açıklamasını Sputnik’e yorumladı.
Rus uzman, “ABD geleneksel olarak Türkiye'ye baskı uygulamaya ve onu NATO'nun demir mantığına entegre etmeye çalışıyor. Türkiye ise bağımsız çizgisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi politikası S-400 sistemlerine ilişkin kararlara da, ‘tahıl anlaşmasının’ hazırlanmasına da, Ukrayna ile müzakere sürecini yumuşatma girişimlerine de yansıdı. Türkiye'nin hem Montrö meselesinde, hem de diğer meselelerde her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyduğu ortada” diye konuştu.
Washington’un baskı yapmaya devam edeceğini ancak Türkiye için Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Blohin, şöyle konuştu:
“Aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin harika bir şekilde geliştiğini ve Türkiye için özel bir değer taşıdığını da anlamak gerekiyor. Rusya, Türkiye topraklarında nükleer santrallerini inşa ediyor, bu ülkeler ve liderleri arasında karşılıklı anlayış hüküm sürüyor. Amerikalılar Türkiye üzerinde baskı kurma araçları aramaya devam edecektir, ancak Türkiye’nin İttifak üyeliğine rağmen bağımsız çizgisine bağlı kalmaya devam edeceğine inanıyorum.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала