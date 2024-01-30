https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-uzman-turkiye-her-zaman-bagimsiz-bir-durus-ortaya-koyuyor-1080203980.html
Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor
Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor
Türkiye'nin boğazların statüsüne ilişkin kararını değerlendiren Rus uzman Konstantin Blohin, Ankara’nın hem Montrö Sözleşmesi’ne hem de kendi çıkarlarına sıkı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T19:57+0300
2024-01-30T19:57+0300
2024-01-30T19:57+0300
türkiye
görüş
rus
montrö
hakan fidan
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması hakkında konuştu. Türk diplomat, “Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” vurgusunu yaptı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu açıklamasını Sputnik’e yorumladı.Rus uzman, “ABD geleneksel olarak Türkiye'ye baskı uygulamaya ve onu NATO'nun demir mantığına entegre etmeye çalışıyor. Türkiye ise bağımsız çizgisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi politikası S-400 sistemlerine ilişkin kararlara da, ‘tahıl anlaşmasının’ hazırlanmasına da, Ukrayna ile müzakere sürecini yumuşatma girişimlerine de yansıdı. Türkiye'nin hem Montrö meselesinde, hem de diğer meselelerde her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyduğu ortada” diye konuştu.Washington’un baskı yapmaya devam edeceğini ancak Türkiye için Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Blohin, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240130/hakan-fidandan-sert-montro-cikisi-akildan-gecirilmesi-bile-soz-konusu-olamaz-1080189614.html
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türkiye, rus, montrö, hakan fidan
türkiye, rus, montrö, hakan fidan
Rus uzman: Türkiye her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyuyor
Türkiye'nin boğazların statüsüne ilişkin kararını değerlendiren Rus uzman Konstantin Blohin, Ankara’nın hem Montrö Sözleşmesi’ne hem de kendi çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması hakkında konuştu. Türk diplomat, “Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” vurgusunu yaptı.
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu açıklamasını Sputnik’e yorumladı.
Rus uzman, “ABD geleneksel olarak Türkiye'ye baskı uygulamaya ve onu NATO'nun demir mantığına entegre etmeye çalışıyor. Türkiye ise bağımsız çizgisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi politikası S-400 sistemlerine ilişkin kararlara da, ‘tahıl anlaşmasının’ hazırlanmasına da, Ukrayna ile müzakere sürecini yumuşatma girişimlerine de yansıdı. Türkiye'nin hem Montrö meselesinde, hem de diğer meselelerde her zaman bağımsız bir duruş ortaya koyduğu ortada” diye konuştu.
Washington’un baskı yapmaya devam edeceğini ancak Türkiye için Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Blohin, şöyle konuştu:
“Aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin harika bir şekilde geliştiğini ve Türkiye için özel bir değer taşıdığını da anlamak gerekiyor. Rusya, Türkiye topraklarında nükleer santrallerini inşa ediyor, bu ülkeler ve liderleri arasında karşılıklı anlayış hüküm sürüyor. Amerikalılar Türkiye üzerinde baskı kurma araçları aramaya devam edecektir, ancak Türkiye’nin İttifak üyeliğine rağmen bağımsız çizgisine bağlı kalmaya devam edeceğine inanıyorum.”