https://sputniknews.com.tr/20240130/hakan-fidandan-sert-montro-cikisi-akildan-gecirilmesi-bile-soz-konusu-olamaz-1080189614.html

Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz

Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması için konuştu. Fidan, "Bizler Montrö... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:41+0300

2024-01-30T13:41+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz" dedi.Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer konusunda Türkiye ile birlikte çalışma niyetinde olduğunu söylemişti. Wallander, bölgede Karadeniz'in ticari deniz taşımacılığına tamamen açık olacağı elverişli bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtmişti. Bu da Montrö Sözleşmesi'nin feshini istediği şeklinde olarak yorumlanmıştı.

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hakan fidan, montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, ukrayna, abd, ukrayna krizi, karadeniz, istanbul, türkiye