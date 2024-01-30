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Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması için konuştu. Fidan, "Bizler Montrö... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz" dedi.Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer konusunda Türkiye ile birlikte çalışma niyetinde olduğunu söylemişti. Wallander, bölgede Karadeniz'in ticari deniz taşımacılığına tamamen açık olacağı elverişli bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtmişti. Bu da Montrö Sözleşmesi'nin feshini istediği şeklinde olarak yorumlanmıştı.
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hakan fidan, montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, ukrayna, abd, ukrayna krizi, karadeniz, istanbul, türkiye
hakan fidan, montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, ukrayna, abd, ukrayna krizi, karadeniz, istanbul, türkiye

Hakan Fidan'dan sert Montrö çıkışı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz

13:41 30.01.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son günlerde sıkça tartışılan ve Ukraynalı yetkililer tarafından eleştirilen Montrö Anlaşması için konuştu. Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz" dedi.
Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer konusunda Türkiye ile birlikte çalışma niyetinde olduğunu söylemişti. Wallander, bölgede Karadeniz'in ticari deniz taşımacılığına tamamen açık olacağı elverişli bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtmişti. Bu da Montrö Sözleşmesi'nin feshini istediği şeklinde olarak yorumlanmıştı.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Emekli Tümamiral Gürdeniz’den ABD’ye Montrö tepkisi: 'Bu cüreti nereden buluyorlar?'
25 Ocak, 16:42
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