Rus taraftarına Erik Dalı’nı sevdiren Ebrar Karakurt: Türkler ve Ruslar birbirine çok benziyor

2023’ün Haziran ayında Rusya takımlarından Lokomotiv Kaliningrad’a transfer olan başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son dönemdeki yüksek performansı ile... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

Ocak ayında tam 40 sayıyla kariyer rekorunu kıran ve ligin en çok sayı atan oyuncuları listesinde zirveye yerleşen Ebrar Karakurt, sıcakkanlı kişiliği nedeniyle de taraftarı kendine hayran bırakıyor. Öyle ki, Kaliningrad şehrindeki stadyumda ‘Kendini evinde hisset’ yazılı Türkçe ve Rusça posterler asılırken, taraftarlar Ebrar’ın sayısı ardından Erik Dalı oynuyor. Sputnik, yaptığı özel röportajda milli voleybolcuya merak edilen soruları yöneltti.SORU: Sayın Ebrar Karakurt, Rusya’ya geleli şimdiden birkaç ay oldu. Şu ana kadar Rusya macerası sizin için nasıl gidiyor?Cevap: Açıkçası beklediğimden daha iyi geçiyor. Tanıştığım bütün insanlar bana karşı çok yardımseverdi. Düşündüğümün aksine insanlar çok sıcak kanlılar. Hiç uyum sorunu yaşamadım.SORU: Görece yeni olmanıza rağmen şimdiden taraftar sizi benimsemiş gibi duruyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda mükemmel bir oyun çıkardınız, uzun zamandır yenilmeyen Dinamo Moskova’yı yendiniz ve kariyer rekorunuzu kırdınız. Neler hissediyorsunuz? Rusya ligi, geçmişte oynadığınız liglere kıyasla nasıl?Cevap: Bir yere alışmak benim için oldukça kolay. Renkli karakterim sayesinde insanların beni benimsediğini düşünüyorum. Kariyer rekoru kırmam beklediğim bir şeydi. Bu tür şeylerin mutlulukla doğru orantıda ilerlediğini düşünüyorum. Bunu ligin yenilmeyen bir takımına karşı yapmak ve maçı kazanmamız bir hayli özeldi. Rusya Ligi her lig gibi ilk 4-5 takımın büyük çekişme halinde olduğu voleybol seviyesinin ve rekabetin yüksek olduğu bir lig. Fakat benim için diğer liglerden pek bir farkı yok (Gülerek).SORU: İtalya ardından Rusya soğukları insanı etkilemiş olmalı. Sosyal medya hesaplarınızdan da görüyoruz, bazı kullanıcılar sizi 'Rusya büyükelçisi' olarak çağırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, takım arkadaşlarınızla ve insanlarla ilişkileriniz nasıl?Cevap: Soğuğu sevmeyen biri olarak soğuklara alıştığımı söyleyebilirim. Yaşadığım şehir (Kaliningrad), diğer şehirlere kıyasla daha sıcak. Bazı şehirlerdeki soğuklar gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Takım arkadaşlarım, menajerimiz, antrenörler ve kulüp bana her konuda çok yardımcı oluyorlar. Rusya'da yabancı olmak dili bilmediğinizde çok zor. Onlarda bunun farkında oldukları için her konuda bana yardımcı oluyorlar.SORU: Konusu açılmışken, Rus diliyle aranız nasıl? Çalışmaya, öğrenmeye başladınız mı?Cevap: Rusça çok zor bir dil. Öğrenmek için epey çabalamam gerekecek. Takım arkadaşlarımın da yardımıyla günlük hayatta kullanabileceğim kelimelerinin bir kısmını öğrendim. Ama henüz hala hiç bir şey anlamıyorum (Gülerek).SORU: Rusya'ya gelmeden önceki beklentiniz neydi? Genel olarak beklediğiniz gibi mi yoksa sürprizlerle karşılaştınız mı?Cevap: Rusya’ya transfer olma kararı aldığımda çok eleştirildiğimi hatırlıyorum. Ama ben her zaman çok pozitiftim. Mutlu olacağımı ve iyi bir sezon geçireceğime inanıyordum ve her şey inandığım gibi devam ediyor.SORU: Peki şu ana kadar hangi şehirlere gittiniz? Moskova, Saint Petersburg, Kazan gibi ünlü şehirleri görebildiniz mi?Cevap: Antrenman tempomuz çok yoğun olduğu için şu ana kadar büyük şehirlere seyahat etme şansım olmadı. Deplasmanlar için St. Petersburg, Moskova, Celyabinsk,Yekaterinburg, Saratov gibi şehirlere gittik. Moskova ve Petersburg’a o şehirleri gezmek için de gitmeyi istiyorum eğer vaktim olursa.SORU: Seyirciye Erik Dalı oynatmanız tüm Türkiye'de yankı buldu. Bunun hikayesini bize anlatır mısınız?Cevap: Kulübün en önemli artısı harika bir taraftara sahip oluşu ve ben taraftar önünde oynamayı seven bir oyuncuyum. Kulübümüzün medya sorumluları ben sayı aldıktan sonra taraftarın Erik Dalı oynaması fikrini bana sundular. Ben de kabul ettim. Sonra onlar için öğretici bir video hazırladık ve ben sayı aldıktan sonra erik dalı şarkısı eşliğinde dans etmeye başladılar. Tribünlerde renkli bir atmosfer oluşuyor. Rusları Erik Dalı oynarken görmek bir hayli güzel. Bu güzel fikir için kulübe teşekkür ederim.SORU: Rusya'da Türk vatandaşı olmak nasıl bir his?Cevap: Benim yaşadığım şehirde Türk sayısı çok az, ama diğer şehirlerde beni desteklemeye gelen birçok Türk oluyor. Benzer milletler olduğumuzu düşünüyorum.SORU: Şu an ligde Lokomotiv Kaliningrad olarak performansınızı nasıl buluyorsunuz? Hedefiniz nedir?Cevap: Ligin en tehlikeli takımıyız, herkese karşı galibiyet alabiliriz. İlk devrede istediğimizi yapamadık ama ikinci devredeki aldığımız sonuçlardan çok memnunum. İlk devre yenildiğimiz takımlara karşı kazanıyoruz ve yükselen bir grafiğe sahibiz ki bu play off’lar için önemli. Ligde kaybedilen maçların telafisi var. Önemli olan play off’lara formda ve dinamik gitmek.SORU: Türk Voleybolu’nun ulaştığı başarı herkesi gururlandırıyor. Peki siz gelecekte Türk Voleybolunu nerede görüyorsunuz? Buradan Voleybol oynayan veya bu spora başlamak isteyen gençlere tavsiyeleriniz var mı?Cevap: Şu an dünyanın en iyi voleybol milli takımıyız. Uzun yıllar zirvede kalacağımıza inanıyorum. Genç, ne istediğini bilen, kendini kanıtlamış oyunculara ve jenerasyona sahibiz. Ülkemizde voleybola verilen değer bir hayli umut verici. Onlara hayallerinin peşinden koşmalarını ve çalışmaktan asla vazgeçmemelerini öneriyorum.SORU: Bildiğiniz gibi sadece Türk değil, artık birçok Rus taraftarınız da var. Onlar da birkaç kısa kısa sorular eklemek istediler. İlk olarak merak ediliyor, Rus mutfağını deneyebildiniz mi? En çok hangi yemekleri sevdiniz?Cevap: Rus mutfağını denedim diyebilirim. Şimdilik Rus mantısı, gulaş, borş çorbası favorilerim arasında.SORU: Turist olarak, en çok hangi Rus şehrini ziyaret etmek istiyorsunuz?Cevap: St. Petersburg, ama yaz ayında.SORU: Ne tarz filmleri seviyorsunuz? Özellikle, üzgün veya bitkin olduğunuzda hangi tarz filmleri izlersiniz?Cevap: Gerilim, dram ve spor belgeselleri favorim diyebilirim.SORU: Rusya'da çok sayıda hayranınız olması sizi şaşırttı mı? Henüz erken ama, şimdiden 'bunu her zaman hatırlayacağım' dediğiniz bir anınız var mı?Cevap: Rus taraftarların voleybola olan ilgisi beni hep şaşırtıyor. Bazen taraftarlar benimle fotoğraf çekilmek istediklerinde beni nereden tanıyorlar diyorum. Özel günlerde, doğum günlerimde bana verdikleri hediyeler beni çok mutlu ediyor. Hepsine bir kez daha teşekkür ederim.SORU: Rus liginde hangi takımları ve oyuncuları başarılı buluyorsunuz?Cevap: Dinamo Moskova ve Dinamo Akbars gerçekten iyi takımlar. Onlara karşı kazanmak için hep çok çabalamak gerekiyor. Bir çok iyi oyuncu var. İsim vermem gerekecekse Kadockina (Tolok), Yulia Brovkina, Parubets, Gonçarova, Kapustina, Natala Perera, Pietrini, Martinez beğendiğim oyuncular arasında.SORU: Kaliningrad'da çok beğendiğiniz ve tavsiye edebileceğiniz yerler var mı? Cevap: Balysk, Svetlogorsk, Zelenogradsk gibi deniz kenarı olan yerleri çok huzurlu buluyorum. Doğa ile iç içe ve deniz kıyısı olan yerleri seviyorum. İzin günleri yada hafta sonu kaçamağı yapılabilecek güzel yerler.

