https://sputniknews.com.tr/20240109/tum-rusyaya-erik-dali-oynatti-ebrar-karakurt-kariyer-rekorunu-kirdi--1079455525.html

Ebrar Karakurt, Rusya'da kariyer rekorunu kırdı: Taraftarlar erik dalı oynadı

Ebrar Karakurt, Rusya'da kariyer rekorunu kırdı: Taraftarlar erik dalı oynadı

Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli voleybolcu Ebrar Karakurt 40 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Karakurt, Kaliningrad taraftarına... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T10:31+0300

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spor

ebrar karakurt

kaliningrad

voleybol

milli takım

erik dalı

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Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt kariyer rekoruna ulaştı. Lokomotiv Kaliningrad ligin namağlup lideri Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, maçı 40 sayıyla tamamladı.Lokomotiv Kaliningrad taraftarları, her sayısının ardından kariyer rekoru kıran Ebrar Karakurt’la birlikte Erik Dalı oynadı. Karakurt, bu görüntüleri X sosyal platformunda paylaşarak, "Biz her sayımdan sonra erik dalı oynuyoruz Rusya’da 😅 Mesela bugun 40 kere oynadık" diye yazdı.Karakurt'un gönderisi 1 millyon üzerinde görüntülenme alırken, 50 binden fazla da beğeni aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230602/milli-voleybolcu-ebrar-karakurt-lokomotiv-kaliningrad-ile-anlasti-1071947277.html

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ebrar karakurt, kaliningrad, voleybol, milli takım, erik dalı