https://sputniknews.com.tr/20240109/tum-rusyaya-erik-dali-oynatti-ebrar-karakurt-kariyer-rekorunu-kirdi--1079455525.html
Ebrar Karakurt, Rusya'da kariyer rekorunu kırdı: Taraftarlar erik dalı oynadı
Ebrar Karakurt, Rusya'da kariyer rekorunu kırdı: Taraftarlar erik dalı oynadı
Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli voleybolcu Ebrar Karakurt 40 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Karakurt, Kaliningrad taraftarına... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:31+0300
2024-01-09T10:31+0300
2024-01-09T11:54+0300
spor
ebrar karakurt
kaliningrad
voleybol
milli takım
erik dalı
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Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt kariyer rekoruna ulaştı. Lokomotiv Kaliningrad ligin namağlup lideri Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, maçı 40 sayıyla tamamladı.Lokomotiv Kaliningrad taraftarları, her sayısının ardından kariyer rekoru kıran Ebrar Karakurt’la birlikte Erik Dalı oynadı. Karakurt, bu görüntüleri X sosyal platformunda paylaşarak, "Biz her sayımdan sonra erik dalı oynuyoruz Rusya’da 😅 Mesela bugun 40 kere oynadık" diye yazdı.Karakurt'un gönderisi 1 millyon üzerinde görüntülenme alırken, 50 binden fazla da beğeni aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230602/milli-voleybolcu-ebrar-karakurt-lokomotiv-kaliningrad-ile-anlasti-1071947277.html
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ebrar karakurt, kaliningrad, voleybol, milli takım, erik dalı
ebrar karakurt, kaliningrad, voleybol, milli takım, erik dalı
Ebrar Karakurt, Rusya'da kariyer rekorunu kırdı: Taraftarlar erik dalı oynadı
10:31 09.01.2024 (güncellendi: 11:54 09.01.2024)
Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli voleybolcu Ebrar Karakurt 40 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Karakurt, Kaliningrad taraftarına erik dalı da oynattı.
Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt kariyer rekoruna ulaştı. Lokomotiv Kaliningrad ligin namağlup lideri Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, maçı 40 sayıyla tamamladı.
Lokomotiv Kaliningrad taraftarları, her sayısının ardından kariyer rekoru kıran Ebrar Karakurt’la birlikte Erik Dalı oynadı. Karakurt, bu görüntüleri X sosyal platformunda paylaşarak, "Biz her sayımdan sonra erik dalı oynuyoruz Rusya’da 😅 Mesela bugun 40 kere oynadık" diye yazdı.
Karakurt'un gönderisi 1 millyon üzerinde görüntülenme alırken, 50 binden fazla da beğeni aldı: